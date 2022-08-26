Лечим или калечим? Правда о медицине и фарминдустрии

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Гость нового выпуска программы «Противоположности» канала «Russia Today» – доктор Петер Гёцше, директор Северного Кокрановского центра, который расскажет о проблеме гипердиагностики и чрезмерного медикаментозного лечения на Западе. По его подсчётам, приём рецептурных препаратов стоит на третьем месте среди причин смерти после сердечных заболеваний и рака. О том, насколько тонка грань между тем, что лечит, и тем, что калечит, Петер Гёцше рассказывает в интервью Оксане Бойко.