Σοιλεντ Γκριν

Το Soylent Green είναι δυστοπική ταινία του 1973.



Όταν πρωτοεμφανίστηκε, όλοι έκαναν λόγο για επιστημονική φαντασία.

Κοντά 50 χρόνια μετά, έρχεται να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά τα εξής :



είτε οι του Hollywood και η σατανοκίνητη λεγόμενη "ελιτ" είναι όντως προφήτες

είτε τελικά έχουν όλα τα μέσα - και την απάθεια και ωχαδερφισμό μας - να υλοποιούν τόσο αποτελεσματικά σχέδια δεκαετιών σήμερα.



Παρακολουθείστε και βγάλτε μόνοι σας τα συμπερασμάτα.



ΥΓ Είναι η τρίτη απόπειρα να ανέβει. Τούτη τη φορά με ελληνικούς χαρακτήρες.