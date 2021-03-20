Σοιλεντ Γκριν

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Όταν πρωτοεμφανίστηκε, όλοι έκαναν λόγο για επιστημονική φαντασία.
Κοντά 50 χρόνια μετά, έρχεται να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά τα εξής :
είτε οι του Hollywood και η σατανοκίνητη λεγόμενη "ελιτ" είναι όντως προφήτες
είτε τελικά έχουν όλα τα μέσα - και την απάθεια και ωχαδερφισμό μας - να υλοποιούν τόσο αποτελεσματικά σχέδια δεκαετιών σήμερα.
Παρακολουθείστε και βγάλτε μόνοι σας τα συμπερασμάτα.
ΥΓ Είναι η τρίτη απόπειρα να ανέβει. Τούτη τη φορά με ελληνικούς χαρακτήρες.