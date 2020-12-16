Pourquoi personne ne fait un documentaire sur BAYON Temple - Le documentaire Interdit | Praveen Mohan Why NO ONE makes a Documentary about BAYON Temple – The Forbidden Documentary | Praveen Mohan

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Hé les gars, aujourd'hui je vais vous montrer un temple très étrange. Non, ce n'est pas Angkor Wat, beaucoup de gens pensent que cela fait partie du temple d'Angkor Wat, mais c'est un temple différent au Cambodge connu sous le nom de temple du Bayon, un très grand temple avec de nombreuses caractéristiques intrigantes. Je suis sûr que vous avez vu des photos de ces mystérieux visages de pierre au moins une fois, mais voici le choc: aucun documentaire n'a jamais été réalisé sur ce temple. C'est très très étrange, car un temple aussi fantastique devrait avoir beaucoup de vidéos et de programmes télévisés à ce sujet. Mais il n'y a rien, je n'ai même pas pu trouver de documentaire sur YouTube. Et j'ai trouvé une raison choquante pour laquelle aucun documentaire ne peut être diffusé sur aucune chaîne de télévision sur ce temple. Alors bienvenue dans le premier et le seul documentaire sur le temple du Bayon.

Selon les historiens, le temple du Bayon a été construit comme un temple bouddhiste, ces visages mystérieux représentent Bouddha et il a été construit il y a environ 800 ans. Avant même d'entrer dans le temple du Bayon, lorsque vous vous dirigez vers la porte, vous voyez ces figures géantes alignées des deux côtés de la route. Qui sont-ils? D'un côté, il y a des dieux appelés devas et de l'autre côté, il y a des démons appelés Asuras et regardez ce qui est entre leurs mains, le corps d'un serpent géant. Que font-ils de ce serpent? Ils barattent la mer de lait. Mais cet événement est mentionné dans d'anciens textes hindous, pas dans des textes bouddhistes, en fait, le bouddhisme évite des caractéristiques comme celle-ci. Alors pourquoi un temple bouddhiste a-t-il une représentation hindoue devant sa porte?

Lorsque vous entrez dans le temple du Bayon, vous vous rendez compte qu'il a un impact visuel tout à fait unique. Il est construit complètement différent de tout autre temple dans le monde. Il y a un total de 54 tours à l'étroit, et chaque tour a de multiples visages souriants incrustés dessus. Il y a un total de 216 faces sur ces tours. Les visages peuvent paraître petits du niveau du sol, mais lorsque vous allez au niveau supérieur, c'est à couper le souffle. Vous deviendrez sans voix pendant quelques secondes car les visages géants avec ce sourire mystérieux dégagent une ambiance étrange.

A qui appartient ce visage? Pourquoi les anciens constructeurs ont-ils construit ce temple avec tant de tours avec ces visages étranges incrustés de tous côtés? Les archéologues et les historiens disent que ce visage représente Bouddha, ainsi que le roi Jayavarman le 7, et il voulait glorifier Bouddha et il voulait que les gens se souviennent de lui pour toujours. C'est pourquoi il a construit ce temple, pour établir la gloire de Bouddha et de lui-même, pour se transformer en Dieu Roi.

Mais toute cette théorie est complètement Fausse. Ces visages ne représentent ni Bouddha ni le roi, ces visages représentent le dieu hindou Brahma. Brahma est le Dieu à 4 têtes, pas Bouddha. C'est pourquoi chaque tour est représentée avec 4 têtes ou faces, face à 4 directions différentes. Les textes hindous anciens mentionnent clairement que Brahma doit être montré avec 4 têtes orientées vers 4 directions différentes, par contre Bouddha n'est jamais montré avec 4 faces.

Encore plus intéressant, regardez les ornements, il porte un collier spectaculaire, il porte des gouttes auriculaires très ornées et il porte plus de bijoux sur la tête. C'est complètement contre Bouddha, car Bouddha ne porte jamais de bijoux, il croyait à la simplicité. Encore plus important est la couronne géante, c'est un grand casque conique comme une coiffe avec une couronne ou un diadème en haut. Il y a un ancien texte sanskrit appelé Manasara-Silpasastra qui explique clairement comment Brahma doit être sculpté, et les anciens constructeurs ont construit Brahma exactement selon ce texte. Encore une fois, Bouddha n'est jamais montré avec une coiffe géante et une couronne, il est montré avec des cheveux simples.

Mais il y a un autre détail fascinant: regardez comment il est montré avec un troisième œil. La plupart des gens pensent que seul Shiva a un troisième œil, mais Brahma a aussi un troisième œil, ceci est également mentionné dans les textes anciens. Cela signifie que les anciens sculpteurs cambodgiens avaient une connaissance approfondie des anciens textes hindous et qu'ils en suivaient attentivement tous les détails. C'est étonnant parce que même les anciens Indiens ont omis ces détails à quelques reprises, mais ils les ont consciencieusement suivis à des milliers de kilomètres de l'Inde



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Et j'ai trouvé une raison choquante pour laquelle aucun documentaire ne peut être diffusé sur aucune chaîne de télévision sur ce temple. Alors bienvenue dans le premier et le seul documentaire sur le temple du Bayon.Selon les historiens, le temple du Bayon a été construit comme un temple bouddhiste, ces visages mystérieux représentent Bouddha et il a été construit il y a environ 800 ans. Avant même d'entrer dans le temple du Bayon, lorsque vous vous dirigez vers la porte, vous voyez ces figures géantes alignées des deux côtés de la route. Qui sont-ils? D'un côté, il y a des dieux appelés devas et de l'autre côté, il y a des démons appelés Asuras et regardez ce qui est entre leurs mains, le corps d'un serpent géant. Que font-ils de ce serpent? Ils barattent la mer de lait. Mais cet événement est mentionné dans d'anciens textes hindous, pas dans des textes bouddhistes, en fait, le bouddhisme évite des caractéristiques comme celle-ci. Alors pourquoi un temple bouddhiste a-t-il une représentation hindoue devant sa porte?Lorsque vous entrez dans le temple du Bayon, vous vous rendez compte qu'il a un impact visuel tout à fait unique. Il est construit complètement différent de tout autre temple dans le monde. Il y a un total de 54 tours à l'étroit, et chaque tour a de multiples visages souriants incrustés dessus. Il y a un total de 216 faces sur ces tours. Les visages peuvent paraître petits du niveau du sol, mais lorsque vous allez au niveau supérieur, c'est à couper le souffle. Vous deviendrez sans voix pendant quelques secondes car les visages géants avec ce sourire mystérieux dégagent une ambiance étrange.A qui appartient ce visage? Pourquoi les anciens constructeurs ont-ils construit ce temple avec tant de tours avec ces visages étranges incrustés de tous côtés? Les archéologues et les historiens disent que ce visage représente Bouddha, ainsi que le roi Jayavarman le 7, et il voulait glorifier Bouddha et il voulait que les gens se souviennent de lui pour toujours. C'est pourquoi il a construit ce temple, pour établir la gloire de Bouddha et de lui-même, pour se transformer en Dieu Roi.Mais toute cette théorie est complètement Fausse. Ces visages ne représentent ni Bouddha ni le roi, ces visages représentent le dieu hindou Brahma. Brahma est le Dieu à 4 têtes, pas Bouddha. C'est pourquoi chaque tour est représentée avec 4 têtes ou faces, face à 4 directions différentes. Les textes hindous anciens mentionnent clairement que Brahma doit être montré avec 4 têtes orientées vers 4 directions différentes, par contre Bouddha n'est jamais montré avec 4 faces.Encore plus intéressant, regardez les ornements, il porte un collier spectaculaire, il porte des gouttes auriculaires très ornées et il porte plus de bijoux sur la tête. C'est complètement contre Bouddha, car Bouddha ne porte jamais de bijoux, il croyait à la simplicité. Encore plus important est la couronne géante, c'est un grand casque conique comme une coiffe avec une couronne ou un diadème en haut. Il y a un ancien texte sanskrit appelé Manasara-Silpasastra qui explique clairement comment Brahma doit être sculpté, et les anciens constructeurs ont construit Brahma exactement selon ce texte. Encore une fois, Bouddha n'est jamais montré avec une coiffe géante et une couronne, il est montré avec des cheveux simples.Mais il y a un autre détail fascinant: regardez comment il est montré avec un troisième œil. La plupart des gens pensent que seul Shiva a un troisième œil, mais Brahma a aussi un troisième œil, ceci est également mentionné dans les textes anciens. Cela signifie que les anciens sculpteurs cambodgiens avaient une connaissance approfondie des anciens textes hindous et qu'ils en suivaient attentivement tous les détails. C'est étonnant parce que même les anciens Indiens ont omis ces détails à quelques reprises, mais ils les ont consciencieusement suivis à des milliers de kilomètres de l'Indelien original https://www.youtube.com/watch?v=GVDM53cjf6Q Keywords cambodiahinduismpraveenmohan

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