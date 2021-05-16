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Part 2 Open Letter from Retired Generals and Admirals Additional National Security Issues and Actions
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66 views • May 16, 2021
Signed by:
RADM Ernest B. Acklin, USCG, ret.
MG Joseph T. Anderson, USMC, ret.
RADM Philip Anselmo, USN, ret.
MG Joseph Arbuckle, USA, ret.
BG John Arick, USMC, ret.
RADM Jon W. Bayless, Jr. USN, ret.
RDML James Best, USN, ret.
BG Charles Bishop, USAF, ret.
BG William A. Bloomer, USMC, ret.
BG Donald Bolduc, USA, ret.
LTG William G. Boykin, USA, ret.
MG Edward R. Bracken, USAF, ret.
MG Patrick H. Brady, MOH, USA, ret.
VADM Edward S. Briggs, USN, ret.
LTG Richard “Tex’ Brown III USAF, ret.
BG Frank Bruno, USAF, ret.
VADM Toney M. Bucchi, USN, ret.
RADM John T. Byrd, USN, ret.
BG Jimmy Cash, USAF, ret.
LTG Dennis D. Cavin, USA, ret.
LTG James E. Chambers, USAF, ret.
MG Carroll D. Childers, USA, ret.
BG Clifton C. “Tip” Clark, USAF, ret.
VADM Ed Clexton, USN, ret.
MG Jay Closner, USAF, ret
VADM John G. Cotton, USN (ret)
MG Tommy F. Crawford, USAF, ret.
MG Robert E. Dempsey, USAF, ret.
BG Phillip Drew, USAF, ret.
MG Neil L. Eddins, USAF, ret.
RADM Ernest Elliot, USN, ret.
BG Jerome V. Foust, USA, ret.
BG Jimmy E. Fowler, USA, ret.
RADM J. Cameron Fraser, USN, ret.
MG John T. Furlow, USA, ret.
MG Timothy F. Ghormley, USMC, ret.
MG Francis C. Gideon, USAF, ret.
MG William A. Gorton, USAF, ret.
MG Lee V. Greer, USAF, ret.
RDML Michael R. Groothousen, Sr., USN, ret.
BG John Grueser, USAF, ret. MG Kent H. Hillhouse, USA (ret)
MG Ken Hagemann, USAF, ret.
BG Norman Ham, USAF, ret.
VADM William Hancock, USN, ret.
LTG Henry J. Hatch, USA, ret.
MG Harald G. Hermes, USAF (ret)
BG James M. Hesson, USA, ret.
MG Bill Hobgood, USA, ret.
BG Stanislaus J. Hoey, USA, ret.
MG Bob Hollingsworth, USMC, ret.
MG Jerry D. Holmes, USAF, ret.
MG Clinton V. Horn, USAF, ret.
MG James P. Hunt, USAF, (ret)
LTG Joseph E. Hurd, USAF, ret.
VADM Paul Ilg, USN, ret.
MG T. Irby, USA, ret.
LTG Ronald Iverson, USAF, ret.
RADM (L) Grady L. Jackson
MG William K. James, USAF, ret.
LTG James H. Johnson, Jr. USA, ret.
ADM. Jerome L. Johnson, USN, ret.
BG Charles Jones, USAF, ret.
BG Robert R. Jordan, USA, ret.
RADML Herbert C. Kaler, USN, ret
BG Jack H. Kotter, USA, ret.
MG Anthony R. Kropp, USA, ret
BG Charles Kruse, ARNG, ret..
RADM Chuck Kubic, USN, ret.
BG Jerry L. Laws, USA, ret.
BG Douglas E. Lee, USA, ret.
MG Vernon B. Lewis, USA, ret.
MG Thomas G. Lightner, USA, ret.
MG James E. Livingston, USMC, ret. MOH
MG John D. Logeman, USAF, ret.
MG Jarvis Lynch, USMC, ret.
LTG Fred McCorkle, USMC, ret.
MG Don McGregor, USAF, ret.
LTG Thomas McInerney, USAF, ret.
RADM John H. McKinley, USN, ret.
BG Michael P. McRaney, USAF, ret.
BG Ronald S. Mangum, USA, ret.
BG James M. Mead, USMC, ret.
BG Joe Mensching, USAF, ret.
RADM W. F. Merlin, USCG, ret.
RADM (L) Mark Milliken, USN, ret.
MG John F. Miller, USAF, ret.
RADM Ralph M. Mitchell, Jr. USN, ret.
MG Paul Mock, USA. ret.
BG Daniel I. Montgomery, USA, ret.,RADM John A. Moriarty, USN, ret.,
RADM David R. Morris, USN, ret.
MG James H. Mukoyama, Jr. USA, ret
RADM Bill Newman, USN, ret.
BG Joe Oder, USA, ret.
MG O’Mara, USAF, ret.
MG Joe S. Owens, USA, ret.
VADM Jimmy Pappas, USN, ret.
LTG Garry L. Parks, USMC, ret.
RADM Russ Penniman, RADM, USN, ret.
RADM Leonard F. Picotte, ret.
VADM John Poindexter, USN, ret.
RADM Ronald Polant, USCG, ret.
MG Greg Power, USAF, ret.
RDM Brian Prindle, USN, ret.
RADM J.J. Quinn, USN, ret.
LTG Clifford H. Rees, Jr. USAF, ret.
RADM William J. Ryan, USN (ret)
RADM Norman T. Saunders, USCG, ret.
MG Richard V. Secord, USAF, ret.
RADM William R. Schmidt, USN, ret.
LTG Hubert Smith, USA, ret.
MG James N. Stewart, USAF, ret.
RADM Thomas Stone, USN., ret.
BG Joseph S. Stringham, USA, ret.
MG Michael Sullivan, USMC, ret.
RADM (U) Jeremy Taylor, USN, ret.
LTG David Teal, USAF, ret.
VADM Howard B. Thorsen, USCG, ret.
RADM Robert P. Tiernan, USN, ret.
LTG Garry Trexler, USAF, ret.
BG James T. Turlington, M.D., USAF, ret.
BG Richard J. Valente, USA ret.
MG Paul Vallely, USA, ret.
MG Russell L. Violett, USAF, ret.
BG George H. Walker, Jr. USAR Corp of Engineers, ret.
MG Kenneth Weir, USMCR, ret.
BG William O. Welch, USAF, ret.
MG John M. White, USAF, ret.
MG Geoffrey P. Wiedeman, JR. USAF, ret.
MG Richard O. Wightman, Jr., USA, ret.
RADM Denny Wisely, USN, ret.
RADM Ray Cowden Witter, USN, ret.
LTG John Woodward, ret
RADM Ernest B. Acklin, USCG, ret.
MG Joseph T. Anderson, USMC, ret.
RADM Philip Anselmo, USN, ret.
MG Joseph Arbuckle, USA, ret.
BG John Arick, USMC, ret.
RADM Jon W. Bayless, Jr. USN, ret.
RDML James Best, USN, ret.
BG Charles Bishop, USAF, ret.
BG William A. Bloomer, USMC, ret.
BG Donald Bolduc, USA, ret.
LTG William G. Boykin, USA, ret.
MG Edward R. Bracken, USAF, ret.
MG Patrick H. Brady, MOH, USA, ret.
VADM Edward S. Briggs, USN, ret.
LTG Richard “Tex’ Brown III USAF, ret.
BG Frank Bruno, USAF, ret.
VADM Toney M. Bucchi, USN, ret.
RADM John T. Byrd, USN, ret.
BG Jimmy Cash, USAF, ret.
LTG Dennis D. Cavin, USA, ret.
LTG James E. Chambers, USAF, ret.
MG Carroll D. Childers, USA, ret.
BG Clifton C. “Tip” Clark, USAF, ret.
VADM Ed Clexton, USN, ret.
MG Jay Closner, USAF, ret
VADM John G. Cotton, USN (ret)
MG Tommy F. Crawford, USAF, ret.
MG Robert E. Dempsey, USAF, ret.
BG Phillip Drew, USAF, ret.
MG Neil L. Eddins, USAF, ret.
RADM Ernest Elliot, USN, ret.
BG Jerome V. Foust, USA, ret.
BG Jimmy E. Fowler, USA, ret.
RADM J. Cameron Fraser, USN, ret.
MG John T. Furlow, USA, ret.
MG Timothy F. Ghormley, USMC, ret.
MG Francis C. Gideon, USAF, ret.
MG William A. Gorton, USAF, ret.
MG Lee V. Greer, USAF, ret.
RDML Michael R. Groothousen, Sr., USN, ret.
BG John Grueser, USAF, ret. MG Kent H. Hillhouse, USA (ret)
MG Ken Hagemann, USAF, ret.
BG Norman Ham, USAF, ret.
VADM William Hancock, USN, ret.
LTG Henry J. Hatch, USA, ret.
MG Harald G. Hermes, USAF (ret)
BG James M. Hesson, USA, ret.
MG Bill Hobgood, USA, ret.
BG Stanislaus J. Hoey, USA, ret.
MG Bob Hollingsworth, USMC, ret.
MG Jerry D. Holmes, USAF, ret.
MG Clinton V. Horn, USAF, ret.
MG James P. Hunt, USAF, (ret)
LTG Joseph E. Hurd, USAF, ret.
VADM Paul Ilg, USN, ret.
MG T. Irby, USA, ret.
LTG Ronald Iverson, USAF, ret.
RADM (L) Grady L. Jackson
MG William K. James, USAF, ret.
LTG James H. Johnson, Jr. USA, ret.
ADM. Jerome L. Johnson, USN, ret.
BG Charles Jones, USAF, ret.
BG Robert R. Jordan, USA, ret.
RADML Herbert C. Kaler, USN, ret
BG Jack H. Kotter, USA, ret.
MG Anthony R. Kropp, USA, ret
BG Charles Kruse, ARNG, ret..
RADM Chuck Kubic, USN, ret.
BG Jerry L. Laws, USA, ret.
BG Douglas E. Lee, USA, ret.
MG Vernon B. Lewis, USA, ret.
MG Thomas G. Lightner, USA, ret.
MG James E. Livingston, USMC, ret. MOH
MG John D. Logeman, USAF, ret.
MG Jarvis Lynch, USMC, ret.
LTG Fred McCorkle, USMC, ret.
MG Don McGregor, USAF, ret.
LTG Thomas McInerney, USAF, ret.
RADM John H. McKinley, USN, ret.
BG Michael P. McRaney, USAF, ret.
BG Ronald S. Mangum, USA, ret.
BG James M. Mead, USMC, ret.
BG Joe Mensching, USAF, ret.
RADM W. F. Merlin, USCG, ret.
RADM (L) Mark Milliken, USN, ret.
MG John F. Miller, USAF, ret.
RADM Ralph M. Mitchell, Jr. USN, ret.
MG Paul Mock, USA. ret.
BG Daniel I. Montgomery, USA, ret.,RADM John A. Moriarty, USN, ret.,
RADM David R. Morris, USN, ret.
MG James H. Mukoyama, Jr. USA, ret
RADM Bill Newman, USN, ret.
BG Joe Oder, USA, ret.
MG O’Mara, USAF, ret.
MG Joe S. Owens, USA, ret.
VADM Jimmy Pappas, USN, ret.
LTG Garry L. Parks, USMC, ret.
RADM Russ Penniman, RADM, USN, ret.
RADM Leonard F. Picotte, ret.
VADM John Poindexter, USN, ret.
RADM Ronald Polant, USCG, ret.
MG Greg Power, USAF, ret.
RDM Brian Prindle, USN, ret.
RADM J.J. Quinn, USN, ret.
LTG Clifford H. Rees, Jr. USAF, ret.
RADM William J. Ryan, USN (ret)
RADM Norman T. Saunders, USCG, ret.
MG Richard V. Secord, USAF, ret.
RADM William R. Schmidt, USN, ret.
LTG Hubert Smith, USA, ret.
MG James N. Stewart, USAF, ret.
RADM Thomas Stone, USN., ret.
BG Joseph S. Stringham, USA, ret.
MG Michael Sullivan, USMC, ret.
RADM (U) Jeremy Taylor, USN, ret.
LTG David Teal, USAF, ret.
VADM Howard B. Thorsen, USCG, ret.
RADM Robert P. Tiernan, USN, ret.
LTG Garry Trexler, USAF, ret.
BG James T. Turlington, M.D., USAF, ret.
BG Richard J. Valente, USA ret.
MG Paul Vallely, USA, ret.
MG Russell L. Violett, USAF, ret.
BG George H. Walker, Jr. USAR Corp of Engineers, ret.
MG Kenneth Weir, USMCR, ret.
BG William O. Welch, USAF, ret.
MG John M. White, USAF, ret.
MG Geoffrey P. Wiedeman, JR. USAF, ret.
MG Richard O. Wightman, Jr., USA, ret.
RADM Denny Wisely, USN, ret.
RADM Ray Cowden Witter, USN, ret.
LTG John Woodward, ret
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