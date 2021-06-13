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El informe prohibido de Biólogos por la Verdad - Fernando López-Mirones y Almudena Zaragoza
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249 views • June 13, 2021
El 25 de marzo de 2021, el programa de televisión La Inmensa Minoría compartió el Informe de revisión científica COVID-19 de Biólogos por la Verdad del que ningún otro medio de comunicación oficial se ha hecho eco. Los biólogos Fernando López-Mirones y Almudena Zaragoza participaron en el programa explicando su informe y mostrando una versión sobre la "pandemia" totalmente diferente a la que les llega a los ciudadanos.
El Informe de revisión científica COVID-19 de Biólogos por la Verdad contiene más de 101 referencias bibliográficas y una gran batería de datos estadísticos que desmontan la versión oficial sobre la "pandemia". Informe en PDF:
https://www.biologosporlaverdad.es/informecovid19BxV.pdf
Los biólogos que conforman el colectivo de Biólogos por la Verdad son científicos sin conflictos de intereses cuyo único propósito es el de informar libremente a la población de una realidad que se está ocultando.
➤ Vídeo original:
https://www.dailymotion.com/video/x806z7l
➤ Canal de Rumbre de Almudena Zaragoza:
https://rumble.com/user/AlmuZaraBio
➤ Canal de Telegram de Fernando López-Mirones:
https://t.me/elaullido
➤ Canal de Telegram de Biólogos por la Verdad:
https://t.me/biologosporlaverdad
➤ Programa de La Inmensa Minoría:
https://eltorotv.com/programas/la-inmensa-minoria
➤ Web de Biólogos por la Verdad:
https://biologosporlaverdad.es/
Más información en
https://elinvestigador.org/
El Informe de revisión científica COVID-19 de Biólogos por la Verdad contiene más de 101 referencias bibliográficas y una gran batería de datos estadísticos que desmontan la versión oficial sobre la "pandemia". Informe en PDF:
https://www.biologosporlaverdad.es/informecovid19BxV.pdf
Los biólogos que conforman el colectivo de Biólogos por la Verdad son científicos sin conflictos de intereses cuyo único propósito es el de informar libremente a la población de una realidad que se está ocultando.
➤ Vídeo original:
https://www.dailymotion.com/video/x806z7l
➤ Canal de Rumbre de Almudena Zaragoza:
https://rumble.com/user/AlmuZaraBio
➤ Canal de Telegram de Fernando López-Mirones:
https://t.me/elaullido
➤ Canal de Telegram de Biólogos por la Verdad:
https://t.me/biologosporlaverdad
➤ Programa de La Inmensa Minoría:
https://eltorotv.com/programas/la-inmensa-minoria
➤ Web de Biólogos por la Verdad:
https://biologosporlaverdad.es/
Más información en
https://elinvestigador.org/
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