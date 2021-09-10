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Palestine : Répression des prisonniers palestiniens dans les prisons de l'Occupant
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10 views • September 10, 2021
Source vidéo : EuroPalestine
https://www.youtube.com/watch?v=GuH5W6F8TAQ
Les prisonniers palestiniens répondent à la répression et aux transferts massifs par la révolte. Dans les deux prisons du Neguev, les prisonniers palestiniens avaient mis le feu à une dizaine de cellules ce mercredi après-midi.
Une trentaine de soldats de la Brigade Givati ont été envoyés en renfort dans le Neguev pour tenter de mater la rébellion.
Des prisonniers et des gardiens ont été blessés. Les prisonniers palestiniens, en butte à une répression accrue et à des transferts massifs ces jours-ci, depuis l’évasion des six détenus politiques de la prison de Gliboa, lancent un appel à la généralisation du refus d’obéir dans toutes les prisons, et un appel à l’aide pour que l’occupant ne puisse les isoler davantage de la population.
Voir l'article d'EuroPalestine ici :
https://europalestine.com/2021/09/08/revolte-dans-les-prisons-de-loccupant/
https://www.youtube.com/watch?v=GuH5W6F8TAQ
Les prisonniers palestiniens répondent à la répression et aux transferts massifs par la révolte. Dans les deux prisons du Neguev, les prisonniers palestiniens avaient mis le feu à une dizaine de cellules ce mercredi après-midi.
Une trentaine de soldats de la Brigade Givati ont été envoyés en renfort dans le Neguev pour tenter de mater la rébellion.
Des prisonniers et des gardiens ont été blessés. Les prisonniers palestiniens, en butte à une répression accrue et à des transferts massifs ces jours-ci, depuis l’évasion des six détenus politiques de la prison de Gliboa, lancent un appel à la généralisation du refus d’obéir dans toutes les prisons, et un appel à l’aide pour que l’occupant ne puisse les isoler davantage de la population.
Voir l'article d'EuroPalestine ici :
https://europalestine.com/2021/09/08/revolte-dans-les-prisons-de-loccupant/
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