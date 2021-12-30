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System Miłości. Ojciec Pio 740
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0 view • December 30, 2021
Jeśli ktoś zapragnąłby mieć udział w wydaniu następnych moich pism oraz działaniu dla dobra wspólnej idei „System Miłości” i zdobywania niebiańskiej wiedzy dla siebie, „Wiedza od Ojca Pio” - to podaję osobiste konto:
Wiesław Matuch
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Konto: 90 2030 0045 1130 0000 1538 6050 w tytule podać DAROWIZNA – aby uniknąć podatku.
Natomiast żeby przesłać kwotę do Polski z zagranicy trzeba podać tak:
PLPK90203000451130000015386050 - Wiesław Matuch Darowizna:
Lub : Wiesław Matuch 90 2030 0045 1130 0000 1538 6050 w tytule podać DAROWIZNA
Wpisać: PPABPLPK Jak braknie pola dodać XXX
https://www.paypal.me/wiesiorynka - Założyłem też konto na PayPal - [email protected] Jeśli ktoś chciałby wesprzeć duchową naszą wspólną oddolną działalność - to jest taka możliwość. PayPal. W tytule podać DAROWIZNA – aby uniknąć podatku. Komfort jest, bo można korzystać z podstawowych walut z całego świata. Wiesiu
https://www.brighteon.com/dashboard - tu też będą wiesiorynki
Tel: do Joannny 505-009-545 - chętnych anglistyków zaprasza do tłumaczenia 1, 2, i 3 tomu pism "Wiedzy Ojca Pio " na język angielski. Sama już ropoczęła. Tomy są grube, potrzebuje Waszej pomocy.
Ruch Systemu MIłości - w przyszłości partia SM.
https://www.facebook.com/ruchsystemum...
Joga w Systemie Miłości - Kuba Korycki yogen - Polecam mojego Przyjaciela w duchu. Będziemy razem działać na rzecz edukacji w Systemie Miłości... Wiesiu
https://www.youtube.com/channel/UC9fI...
Kochani w SM oto oficjalna moja strona internetowa Systemu Miłości. Tu można nabyć mój 2 tom "Wiedza Ojca Pio" oraz koszulki z nadrukiem logo SM... itd. https://SystemMilosciWiesia.pl
Kontakt mailowy z Wiesiem Matuchem, mail: [email protected]
Mój FB: https://www.facebook.com/profile.php?...
Rap System Miłości
https://www.youtube.com/watch?v=tF4Tb...
ARTUR LALAK | GRZEGORZ SKWAREK | RESET 2024 | CYKLICZNE ZMIANY NA ZIEMI
https://www.youtube.com/watch?v=oc_3g...
Wiedza Artura Lalaka i Grzegorza Skwarka jest unikalna w skali światowej, jest zakazana lub ukrywana, wiec w tym wideo znajdziecie wiele elementów z różnych dziedzin, przede wszystkim odkłamujemy historie i dzielimy sie obserwacjami obecnej sytuacji na naszej planecie pod kątem cyklicznych zmian, które warunkują egzystencje cywilizacji.
10 NAJWIĘKSZYCH WARIATÓW NA POSADZIE PAPIESKIEJ
https://www.youtube.com/watch?v=xqCFa...
Jezus Chrystus czyli jak człowiek stworzył Boga - wydład historyczny
https://www.youtube.com/watch?v=_z0BB...
O wielkich zasobach energetycznych Polski. I o przekupstwie naszych rządów.
https://gloria.tv/?post=U9Ag6MnDVmxe4...
Link do galerii Ilony Swat: https://www.youtube.com/user/ilonka25100
Zapraszam na mój Facebook: Ilona Swat Art
https://m.facebook.com/ilonaswatart/?...
Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy? https://justpaste.it/czy-plagiat-chrz...
Kto wymyślił Trójcę Świętą? https://m.facebook.com/43965774954828...[0]=AZVlzHmN2EJ5ILu_4krKux6pQLiqqdy-NVWB7oYcLyWQ4_9tt6le5vrSVI67TmhaZCs6Pg0la4_GB2SypyLW_LN-U-p3ZO_SzslPFbXd8GlOSR0QtbZ_4bsA4_PAPx28ZqcCCm-ChbN-pIFk1I7MG1WEjaSwx42QvZi_j2BVNlwJVQ&__tn__=-UK-R
Skąd wzięło się chrześcijaństwo. Największy przekręt w historii świata (film).
https://youtu.be/b0U99fslDaY
Wiesław Matuch
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Konto: 90 2030 0045 1130 0000 1538 6050 w tytule podać DAROWIZNA – aby uniknąć podatku.
Natomiast żeby przesłać kwotę do Polski z zagranicy trzeba podać tak:
PLPK90203000451130000015386050 - Wiesław Matuch Darowizna:
Lub : Wiesław Matuch 90 2030 0045 1130 0000 1538 6050 w tytule podać DAROWIZNA
Wpisać: PPABPLPK Jak braknie pola dodać XXX
https://www.paypal.me/wiesiorynka - Założyłem też konto na PayPal - [email protected] Jeśli ktoś chciałby wesprzeć duchową naszą wspólną oddolną działalność - to jest taka możliwość. PayPal. W tytule podać DAROWIZNA – aby uniknąć podatku. Komfort jest, bo można korzystać z podstawowych walut z całego świata. Wiesiu
https://www.brighteon.com/dashboard - tu też będą wiesiorynki
Tel: do Joannny 505-009-545 - chętnych anglistyków zaprasza do tłumaczenia 1, 2, i 3 tomu pism "Wiedzy Ojca Pio " na język angielski. Sama już ropoczęła. Tomy są grube, potrzebuje Waszej pomocy.
Ruch Systemu MIłości - w przyszłości partia SM.
https://www.facebook.com/ruchsystemum...
Joga w Systemie Miłości - Kuba Korycki yogen - Polecam mojego Przyjaciela w duchu. Będziemy razem działać na rzecz edukacji w Systemie Miłości... Wiesiu
https://www.youtube.com/channel/UC9fI...
Kochani w SM oto oficjalna moja strona internetowa Systemu Miłości. Tu można nabyć mój 2 tom "Wiedza Ojca Pio" oraz koszulki z nadrukiem logo SM... itd. https://SystemMilosciWiesia.pl
Kontakt mailowy z Wiesiem Matuchem, mail: [email protected]
Mój FB: https://www.facebook.com/profile.php?...
Rap System Miłości
https://www.youtube.com/watch?v=tF4Tb...
ARTUR LALAK | GRZEGORZ SKWAREK | RESET 2024 | CYKLICZNE ZMIANY NA ZIEMI
https://www.youtube.com/watch?v=oc_3g...
Wiedza Artura Lalaka i Grzegorza Skwarka jest unikalna w skali światowej, jest zakazana lub ukrywana, wiec w tym wideo znajdziecie wiele elementów z różnych dziedzin, przede wszystkim odkłamujemy historie i dzielimy sie obserwacjami obecnej sytuacji na naszej planecie pod kątem cyklicznych zmian, które warunkują egzystencje cywilizacji.
10 NAJWIĘKSZYCH WARIATÓW NA POSADZIE PAPIESKIEJ
https://www.youtube.com/watch?v=xqCFa...
Jezus Chrystus czyli jak człowiek stworzył Boga - wydład historyczny
https://www.youtube.com/watch?v=_z0BB...
O wielkich zasobach energetycznych Polski. I o przekupstwie naszych rządów.
https://gloria.tv/?post=U9Ag6MnDVmxe4...
Link do galerii Ilony Swat: https://www.youtube.com/user/ilonka25100
Zapraszam na mój Facebook: Ilona Swat Art
https://m.facebook.com/ilonaswatart/?...
Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy? https://justpaste.it/czy-plagiat-chrz...
Kto wymyślił Trójcę Świętą? https://m.facebook.com/43965774954828...[0]=AZVlzHmN2EJ5ILu_4krKux6pQLiqqdy-NVWB7oYcLyWQ4_9tt6le5vrSVI67TmhaZCs6Pg0la4_GB2SypyLW_LN-U-p3ZO_SzslPFbXd8GlOSR0QtbZ_4bsA4_PAPx28ZqcCCm-ChbN-pIFk1I7MG1WEjaSwx42QvZi_j2BVNlwJVQ&__tn__=-UK-R
Skąd wzięło się chrześcijaństwo. Największy przekręt w historii świata (film).
https://youtu.be/b0U99fslDaY
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