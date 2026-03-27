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LET LOVE FLY
BY HERMES THOTH, ET.AL.
INSTR. FROM MAGICAL MYSTERY TOUR
OUR ANGELS WANT ME TO DEMONSTRATE HOW THEY USED THE BEATLES TO PLAY THEIR SONGS AND, THUS, HOW THEY ARE NOW USING ME AND OTHER MUSICIANS AROUND THE WORLD, TO PLAY THEIR SONGS. SO TO MAKE THIS POSSIBILITY MORE PALATABLE TO THOSE OF US FROM THE BEATLE ERA, HERMES, WHO WROTE MANY OF THE BEATLES SONGS AND MOST ALL OF SGT. PEPPER AND MAGICAL MYSTERY TOUR, AND TRULY IS THE FIFTH BEATLE, WANTED ME TO SET UP TWO SONGS THAT HAD THE MOST MYSTERIOUS MIXES. ABOUT 10 DAYS AGO I SET UP ‘FLYING’….TRACK 3 ON MAGICAL MYSTERY TOUR…..AND ‘REVOLUTION.’ BOTH OF THESE MIXES WERE ALWAYS SORT OF STRANGE TO ME, BUT EFFECTIVE MUSICALLY.
I REMEMBERED THAT SOME 15 YEARS AGO I WAS GIVEN THE LYRICS FOR ‘FLYING,’ SO I DUG THEM OUT OF AN OLD FILE. FIRST THEY WANTED TO PLAY A FEW GUITAR PARTS TO ADD TO THE MIX. NEXT, THE VOCAL PARTS CAME OUT OF MY MOUTH IN PERFECT SWIRLING HARMONY, SO EASILY AND BEAUTIFULLY. I WAS IMMEDIATELY ENTRANCED BY THEIR SONG. I AM TOLD THAT THIS SONG WAS COMPOSED BY HERMES AND HIS DAD EAZUES. I CAN’T STOP LISTENING TO IT. I ALWAYS FELT SOMETHING WAS MISSING IN THIS LITTLE JEWEL.
LET LOVE FLY
EA/ZUES AND HERMES
MAGICAL MYSTERY TOUR--T3
SO LET'S MAKE THIS SHORT AND SWEET NOW
WE CAN MAKE THIS SUCH A TREAT NOW
MEET ME LOVE AND I'LL MEET YOU
IN OUR FAVORITE GARDEN RENDEVOUS
OH, SO SWEET
OH, I SAY LOVE LET ME HOLD TO
ALL I LOVE IS YOU
IT'S SO SIIMPLE
ALL WE NEED IS LOVE TOGETHER
SPREAD YOUR WINGS AND LET LOVE FLY
NOW I'M FLYING
SHINE OH SHINE MY HEART
ALL I NEED IS YOU
ALL YOU NEED IS ME
IT’S SO SIMPLE
ALL WE NEED IS LOVE TOGETHER
SPREAD OUR WINGS AND LET LOVE FLY