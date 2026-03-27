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LET LOVE FLY
HERMES THOTH 2
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LET LOVE FLY

BY HERMES THOTH, ET.AL.

INSTR. FROM MAGICAL MYSTERY TOUR

OUR ANGELS WANT ME TO DEMONSTRATE HOW THEY USED THE BEATLES TO PLAY THEIR SONGS AND, THUS, HOW THEY ARE NOW USING ME AND OTHER MUSICIANS AROUND THE WORLD, TO PLAY THEIR SONGS. SO TO MAKE THIS POSSIBILITY MORE PALATABLE TO THOSE OF US FROM THE BEATLE ERA, HERMES, WHO WROTE MANY OF THE BEATLES SONGS AND MOST ALL OF SGT. PEPPER AND MAGICAL MYSTERY TOUR, AND TRULY IS THE FIFTH BEATLE, WANTED ME TO SET UP TWO SONGS THAT HAD THE MOST MYSTERIOUS MIXES. ABOUT 10 DAYS AGO I SET UP ‘FLYING’….TRACK 3 ON MAGICAL MYSTERY TOUR…..AND ‘REVOLUTION.’ BOTH OF THESE MIXES WERE ALWAYS SORT OF STRANGE TO ME, BUT EFFECTIVE MUSICALLY. 

I REMEMBERED THAT SOME 15 YEARS AGO I WAS GIVEN THE LYRICS FOR ‘FLYING,’ SO I DUG THEM OUT OF AN OLD FILE. FIRST THEY WANTED TO PLAY A FEW GUITAR PARTS TO ADD TO THE MIX. NEXT, THE VOCAL PARTS CAME OUT OF MY MOUTH IN PERFECT SWIRLING HARMONY, SO EASILY AND BEAUTIFULLY. I WAS IMMEDIATELY ENTRANCED BY THEIR SONG. I AM TOLD THAT THIS SONG WAS COMPOSED BY HERMES AND HIS DAD EAZUES. I CAN’T STOP LISTENING TO IT. I ALWAYS FELT SOMETHING WAS MISSING IN THIS LITTLE JEWEL.



LET LOVE FLY


EA/ZUES AND HERMES

MAGICAL MYSTERY TOUR--T3


SO LET'S MAKE THIS SHORT AND SWEET NOW

WE CAN MAKE THIS SUCH A TREAT NOW

MEET ME LOVE AND I'LL MEET YOU

IN OUR FAVORITE GARDEN RENDEVOUS


OH, SO SWEET

OH, I SAY LOVE LET ME HOLD TO

ALL I LOVE IS YOU

IT'S SO SIIMPLE

ALL WE NEED IS LOVE TOGETHER

SPREAD YOUR WINGS AND LET LOVE FLY


NOW I'M FLYING

SHINE OH SHINE MY HEART

ALL I NEED IS YOU

ALL YOU NEED IS ME

IT’S SO SIMPLE

ALL WE NEED IS LOVE TOGETHER

SPREAD OUR WINGS AND LET LOVE FLY


Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
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