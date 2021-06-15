BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

[VOSTFR] Gareth Icke Discours lors du rassemblement 'Sauvons nos droits' Londres 26.09.2020 [CENSURE YOUTUBE]
Miniver1984
Miniver1984
43 followers
Follow
0
Share
Report
10 views • June 15, 2021
«Dans des siècles, les gens parleront de cette période de l'histoire,
non pas parce que nous avons été dépouillés de notre humanité,
mais parce que nous nous sommes débarrassés du vernis
de l'autorité et que nous avons repris notre humanité.
nous sommes des êtres humains libres et souverains et il est temps de commencer à agir en ce sens»

«Ne pas réanimer ! ne pas réanimer !
Ces ordres viennent d'en haut !
parce que la meilleure façon de protéger
les personnes âgées est de les laisser mourir...»
Gareth Icke, 26.09.2020.

✅ Vidéo originale :
https://www.youtube.com/watch?v=-jt6Mqz5yeY

Me suivre sur les differents réseaux :
☑️ https://lbry.tv/$/invite/@Miniver
☑️ https://odysee.com/@Miniver

CHAINE DE SECOURS abonnez-vous :
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q

Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/

📧 [email protected]
Keywords
speechgareth ickediscours
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Unconfirmed Reports: Syria May Send Troops to Yemen To Help Saudi Arabia Fight Ansar Allah

Unconfirmed Reports: Syria May Send Troops to Yemen To Help Saudi Arabia Fight Ansar Allah

Morgan S. Verity
Reuters/Ipsos Poll: Trump Voters Show Lower Enthusiasm for Midterm Elections

Reuters/Ipsos Poll: Trump Voters Show Lower Enthusiasm for Midterm Elections

Garrison Vance
South Korea Ambassador to Kyiv Recalled Over Prisoner Transfer Dispute

South Korea Ambassador to Kyiv Recalled Over Prisoner Transfer Dispute

Garrison Vance
Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Cassie B.
Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Douglas Harrington
U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

Sterling Ashworth
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy