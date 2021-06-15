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[VOSTFR] Gareth Icke Discours lors du rassemblement 'Sauvons nos droits' Londres 26.09.2020 [CENSURE YOUTUBE]
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10 views • June 15, 2021
«Dans des siècles, les gens parleront de cette période de l'histoire,
non pas parce que nous avons été dépouillés de notre humanité,
mais parce que nous nous sommes débarrassés du vernis
de l'autorité et que nous avons repris notre humanité.
nous sommes des êtres humains libres et souverains et il est temps de commencer à agir en ce sens»
«Ne pas réanimer ! ne pas réanimer !
Ces ordres viennent d'en haut !
parce que la meilleure façon de protéger
les personnes âgées est de les laisser mourir...»
Gareth Icke, 26.09.2020.
✅ Vidéo originale :
https://www.youtube.com/watch?v=-jt6Mqz5yeY
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