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Maître Di Vizio : "nous allons nous battre pour nos droits, pour notre avenir et celui de nos enfants"
luciole
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20 views • December 18, 2021
🇫🇷🔴 L'avocat Divizio se révolte contre le pass vaccinal annoncé par Castex

18 décembre 2021 : https://t.me/Laveritecensure/8677
Fabrice Di Vizio sur GETTR : https://gettr.com/user/divizio1

" Nous sommes en guerre contre notre gouvernement, contre l'absurdité, contre le mensonge, contre les intérêts financiers, nous sommes en guerre contre la corruption, cette guerre nous allons la gagner, concrètement je crée une association de défense des non vaccinés et de représentation des vaccinés, il y va de notre avenir et de celui de nos enfants, et en suite lundi nous saisiront le comité des droits de l'homme de l'ONU, nous sommes entrain de vivre ce qu'ont vécu nos frères ainés, la discrimination.Le parallèle avec l'apartheid n'est pas de trop !"
Keywords
corruptionjusticedefenseassociationenfantsgouvernementhumaniteavenirdroitsdi viziointerets financiers
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