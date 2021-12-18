Maître Di Vizio : "nous allons nous battre pour nos droits, pour notre avenir et celui de nos enfants"

luciole 1084 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

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18 décembre 2021 : https://t.me/Laveritecensure/8677

Fabrice Di Vizio sur GETTR :



" Nous sommes en guerre contre notre gouvernement, contre l'absurdité, contre le mensonge, contre les intérêts financiers, nous sommes en guerre contre la corruption, cette guerre nous allons la gagner, concrètement je crée une association de défense des non vaccinés et de représentation des vaccinés, il y va de notre avenir et de celui de nos enfants, et en suite lundi nous saisiront le comité des droits de l'homme de l'ONU, nous sommes entrain de vivre ce qu'ont vécu nos frères ainés, la discrimination.Le parallèle avec l'apartheid n'est pas de trop !" 🇫🇷🔴 L'avocat Divizio se révolte contre le pass vaccinal annoncé par Castex18 décembre 2021 : https://t.me/Laveritecensure/8677Fabrice Di Vizio sur GETTR : https://gettr.com/user/divizio1 " Nous sommes en guerre contre notre gouvernement, contre l'absurdité, contre le mensonge, contre les intérêts financiers, nous sommes en guerre contre la corruption, cette guerre nous allons la gagner, concrètement je crée une association de défense des non vaccinés et de représentation des vaccinés, il y va de notre avenir et de celui de nos enfants, et en suite lundi nous saisiront le comité des droits de l'homme de l'ONU, nous sommes entrain de vivre ce qu'ont vécu nos frères ainés, la discrimination.Le parallèle avec l'apartheid n'est pas de trop !" Keywords corruptionjusticedefenseassociationenfantsgouvernementhumaniteavenirdroitsdi viziointerets financiers

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