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Corona - Der Film
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45 views • March 31, 2021
AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Die Videoplattform Vimeo hat am 25. März 2021 ohne Vorwarnung den neuen Dokumentarfilm von OVALmedia "CORONA.FILM (https://corona.film) - Prologue" gelöscht.
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Der Film, der von führenden Epidemiologen als eine der besten filmischen Aufarbeitungen der aktuellen Coronakrise eingestuft wird, ist damit auch für viele zahlende Kunden nicht länger abrufbar. Es bleibt eine offene Frage, ob der Film trotz seines bisherigen Erfolges oder gerade deswegen gelöscht wurde. Fest steht, dass mit ihm mehr als 100 Videos von OVALmedia ebenfalls vom Netz genommen worden sind. Der gesamte Vimeokanal, den OVALmedia seit 10 Jahren betreibt, wurde ohne Vorwarnung abgeschaltet.
Das Unternehmen hat sich angesichts dieses beispiellosen Angriffs auf seine Existenz entschlossen zu handeln. Heute wird der Film auf verschiedenen freieren Plattformen zur Verfügung gestellt. Anstatt mittels einer Bezahlschranke einen kleinen Beitrag zu verlangen, bitten sie die Zuschauer nun direkt um eine freiwillige finanzielle Unterstützung. Nur so können sie die Unkosten der Filmherstellung wieder einspielen und vor allem weiter an der filmischen Aufarbeitung der Coronakrise arbeiten.
ⒶⒸⒽⓉⓊⓃⒼ:
Was wäre, wenn der Corona-Ausschuss als eine Art Agent Provokateur ein falsches Spiel spielt, indem er uns einerseits vertrauenswürdig informiert, um uns auf der anderen Seite zu desinformieren und hinzuhalten, was Verwirrung stiften und dem Tiefen Staat natürlich zuguten kommen soll. Also vorsichtig sein und selbst recherchieren ;·) NUR SO EIN GEDANKE...
Ich will niemanden verleugnen, und wenn alles echt ist, ist der CA natürlich superheldenhaft!
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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