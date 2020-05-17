BRD ist Geschichte - Was war und ist die Illusion Bundesrepublick Deutschland? Was passiert seit der Corona Diktatur?

Das Besatzungskonstrukt einer Treuhandgesellschaft die die von dunklen Mächten (Deep-State) geschaffenen Faschistischen Gesetzmässigkeiten des vorherigen National Zionistischen Regiems weiterführen und Global schmackhaft machen will wird hier ein wenig beleuchtet!Beschreibung vom Herrausgeber:Seit dem 13.03.2020 ist Deutschland wieder militärisch voll besetzt, die sogenannte BRiD- Regierung wurde mit Datum vom 03.04.2020 abgesetzt.Am 01.04.2020 wurde durch den US- Botschafter Grenell das Kriegsrecht verkündet. Aufgrund der ohnehin schon vorhandenen Corona- Panik und anderen sehr wichtigen Umständen, wurde das nur noch nicht der Öffentlichkeit bekannt gegeben.Grenell ist seit dem Frühjahr 2018 der höchste diplomatische US-Vertreter in Deutschland. Der Trump-Unterstützer nutzte sein Botschafteramt in Berlin für oftmals offensive Ansagen an die Bundesregierung und brach damit mit der üblichen diplomatischen Zurückhaltung. So forderte Grenell bereits kurz nach seinem Amtsantritt deutsche Firmen auf, sich aus dem Iran-Geschäft zurückzuziehen, nachdem Trump aus dem Deal ausgestiegen war.Viel Kritik gab es in Europa für den Botschafter auch, als Grenell in einem Interview mit dem ultrarechten Internetportal Breitbart gesagt hatte, er halte es für seine Aufgabe, konservative Bewegungen in ganz Europa zu stärken. Er wurde von dem Portal mit den Worten zitiert: "Ich möchte andere Konservative in Europa, andere Anführer, unbedingt stärken." Zuvor hatte er der Bundesregierung in der Debatte um eine Beteiligung des chinesischen Huawei-Konzerns am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes mit Konsequenzen für die Geheimdienstzusammenarbeit gedroht.OriginalvideoAls pdf Datei