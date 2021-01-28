© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ramtha - Kochaj Siebie w Życiu ( Część 1 Rozdział 5) - audiobook pl
Follow
0
Download MP3
Share
Report
45 views • January 28, 2021
ROZDZIAŁ PIĄTY
ŻYCIE JEST EMOCJONALNĄ PRZYGODĄ PROWADZĄCĄ DO URZECZYWISTNIENIA TWEJ BOSKOŚCI
Wprowadzenie
Ucieleśnienie zwane Człowiekiem zostało stworzone w celu zaspokojenia
emocjonalnych potrzeb podczas przebywania w materii
Zatraciliście się w materii i zapomnieliście o swej Boskości
Teraz twym dążeniem nie jest tworzenie, lecz „Stawanie się”, czyli powrót do
Źródła twej rzeczywistości
Kochanie innych to kochanie siebie – to początek wyjaśniania tajemnicy jaką
jesteś dla siebie
Jesteś ukierunkowany na doświadczanie uczuć, aby skompletować swą tożsamość
Uczucia są kluczami do tworzenia, spełnienia i Królestwa Niebios
Kompletujesz swą tożsamość kiedy wiesz, że jesteś Bogiem.
Kochanie siebie dodaje ci sił do skompletowania swej tożsamości.
ŻYCIE JEST EMOCJONALNĄ PRZYGODĄ PROWADZĄCĄ DO URZECZYWISTNIENIA TWEJ BOSKOŚCI
Wprowadzenie
Ucieleśnienie zwane Człowiekiem zostało stworzone w celu zaspokojenia
emocjonalnych potrzeb podczas przebywania w materii
Zatraciliście się w materii i zapomnieliście o swej Boskości
Teraz twym dążeniem nie jest tworzenie, lecz „Stawanie się”, czyli powrót do
Źródła twej rzeczywistości
Kochanie innych to kochanie siebie – to początek wyjaśniania tajemnicy jaką
jesteś dla siebie
Jesteś ukierunkowany na doświadczanie uczuć, aby skompletować swą tożsamość
Uczucia są kluczami do tworzenia, spełnienia i Królestwa Niebios
Kompletujesz swą tożsamość kiedy wiesz, że jesteś Bogiem.
Kochanie siebie dodaje ci sił do skompletowania swej tożsamości.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.