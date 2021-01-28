Ramtha - Kochaj Siebie w Życiu ( Część 1 Rozdział 5) - audiobook pl

ROZDZIAŁ PIĄTY

ŻYCIE JEST EMOCJONALNĄ PRZYGODĄ PROWADZĄCĄ DO URZECZYWISTNIENIA TWEJ BOSKOŚCI



Wprowadzenie



Ucieleśnienie zwane Człowiekiem zostało stworzone w celu zaspokojenia

emocjonalnych potrzeb podczas przebywania w materii



Zatraciliście się w materii i zapomnieliście o swej Boskości



Teraz twym dążeniem nie jest tworzenie, lecz „Stawanie się”, czyli powrót do

Źródła twej rzeczywistości



Kochanie innych to kochanie siebie – to początek wyjaśniania tajemnicy jaką

jesteś dla siebie



Jesteś ukierunkowany na doświadczanie uczuć, aby skompletować swą tożsamość



Uczucia są kluczami do tworzenia, spełnienia i Królestwa Niebios



Kompletujesz swą tożsamość kiedy wiesz, że jesteś Bogiem.



Kochanie siebie dodaje ci sił do skompletowania swej tożsamości.