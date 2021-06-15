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[VOSTFR] Donald Trump "J'accepte profondément cette nomination au poste de président des États-Unis"
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20 views • June 15, 2021
Discours du président Donald Trump à la Convention nationale républicaine (RNC) le 27 août 2020.
Il a officiellement accepté l'investiture du parti à la présidence.
Le président Trump : "Nous mettons notre foi en Dieu tout-puissant" pas des politiciens de carrière.
Le président Trump a établi un contraste frappant entre sa vision de l'Amérique et celle des démocrates,
affirmant la foi des Américains en "Dieu tout-puissant" et demandant comment Joe Biden et les démocrates
peuvent éventuellement diriger la nation alors qu'ils passent tant de temps à "démolir notre pays".
☑️ Vidéo originale et discours complet :
https://youtu.be/HV0Un9WITd0?t=9738
☑️ Fox News :
https://www.youtube.com/channel/UCXIJgqnII2ZOINSWNOGFThA
Transcription complète :
https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-2020-rnc-night-4-speech-transcript
Outro music
Olivia Herdt :
https://youtu.be/N-LRe4t1V-A
Me suivre sur les differents réseaux :
☑️ https://lbry.tv/@Miniver
📧 Miniver1984@protonmail[.]com
Merci à vous.
Il a officiellement accepté l'investiture du parti à la présidence.
Le président Trump : "Nous mettons notre foi en Dieu tout-puissant" pas des politiciens de carrière.
Le président Trump a établi un contraste frappant entre sa vision de l'Amérique et celle des démocrates,
affirmant la foi des Américains en "Dieu tout-puissant" et demandant comment Joe Biden et les démocrates
peuvent éventuellement diriger la nation alors qu'ils passent tant de temps à "démolir notre pays".
☑️ Vidéo originale et discours complet :
https://youtu.be/HV0Un9WITd0?t=9738
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https://www.youtube.com/channel/UCXIJgqnII2ZOINSWNOGFThA
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