История русской ирреденты (объединения нации) (12.10.19)

Прямой эфир на канале "Русский Интерес" 12 октября 2019 года.



История русского движения за воссоединение нации - ирреденты. Приднестровье, Крым, Новороссия. Когда и в каких границах восстановится Россия?



1:04 - личное восприятие развала СССР в 1991 г., 6:33 - необходимость ирриденты, отношение к монархии, 10:55 - отношение к демократии, русские перспективы, 21:08 - угроза развала РФ, ситуация с нацменьшинствами, 27:04 - Стрелков о А,Невзорове, 38:25 - что поменял бы Стрелков весной 2014 г. с сегодняшних позиций, 40:18 - о К.Крылове, 46:10 - кому больше выгодно затягивание войны на Донбассе, 55:35 - кто разделил русских, роль Англии и Франции, 1:03:38 - роль элиты, 1:06:42 - циркуляр о кухаркиных детях, 1:11:10 - ситуация на Донбассе, 1:1435 - реальность сдачи республик, 1:22:30 - Стрелков о возвращении Крыма, 1:26:40 - о теории Галковского, 1:30:26 - о дроздовцах, 1:36:11 - как Стрелков взял в руки оружие, Приднестровье, 1:40:46 - об Андрее Цыганове, 1:44:40 - о смертной казне, 1:53:53 - отсутствие военного положения во время чеченской войны, 2:08:25 - отношения с украинскими военными, 2:15:10 - почему не захватили банки, 2:25:34 - были ли республики бандитсткими, 2:27:34 - о мобилизации, 2:34:59 - с 31 июля ни одного патрона, ни одного снаряда, 2:40:25 - аргументы и контраргументы в дискуссии о Донбассе, 2:41:20 - о паспортах, о затратах