«Bubble gun»: η τεχνολογία λέιζερ που εμβολιάζει χωρίς τρύπημα

Το προχωράνε για το υπερεμβόλιο!!! ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ την βελόνα. Βήμα-βήμα προς το «σφράγισμα»... Στον δρόμο για την παρουσίαση στην ανθρωπότητα του υπερεμβολίου «τατουάζ», για το οποίο τις τελευταίες εξελίξεις διαβάσατε στο el.gr, και άλλοι επιστήμονες παρουσιάζουν την κατάργηση της βελόνας.



Παρουσίασαν το «Bubble gun»: Την τεχνολογία λέιζερ που εμβολιάζει χωρίς τρύπημα.



Όπως μεταδίδεται, η διαδικασία διαρκεί όσο και ένα τσίμπημα κουνουπιού και δεν προκαλεί πόνο καθώς δεν επηρεάζονται οι νευρώνες του δέρματος, λένε οι επιστήμονες της ολλανδικής start – up εταιρείας που δημιούργησαν την συσκευή.



«Μέσα σε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου το γυάλινο δοχείο που περιέχει το υγρό θερμαίνεται από λέιζερ. Στο υγρό δημιουργείται μια φυσαλίδα που το ωθεί προς τα έξω με ταχύτητα 100 χιλ/ ώρα. Βλέπουμε πως διαπερνά το δέρμα σε βάθος περίπου ενός χιλιοστού» σημείωσε ο χημικός μηχανικός Φερνάντεζ Ρίβας.



Στόχος των επιστημόνων είναι όχι μόνο η αύξηση των εμβολιασμών αλλά και η μείωση των ιατρικών αποβλήτων. Η ολλανδική εταιρεία σκοπεύει να ζητήσει άδεια για ευρείας κλίμακας κλινικές δοκιμές σε εθελοντές εντός του Οκτωβρίου.