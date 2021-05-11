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i BAMBINI, il VERO OBIETTIVO del POTERE (video Luca Jibo) con Claudio Amaro Siviero, Elisa Renaldin, Pierluigi DADRIM Peruffo.
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1 view • May 11, 2021
TIMELINE
00:00:01 Dino Tinelli
00:01:24 Credo negli esseri umani (canto)
00:08:14 Elisa Renaldin
00:25:02 Dadrim (2 minuti)
00:28:14 Silvano Agosti
00:44:22 Dadrim (16 minuti)
01:01:43 AD PERPETUAM REI MEMORIAM di Giovanni Norrito
i BAMBINI, il VERO OBIETTIVO del POTERE (video Luca Jibo)
con Claudio Amaro Siviero, Elisa Renaldin, Pierluigi DADRIM Peruffo.
Sigla di testa: Dino Tinelli
Video in coda di Giovanni Norrito
Appare Silvano Agosti con Salvo Mandarà (1966-2017)
Questo video è una sorta di Opera collettiva "AD PERPETUAM REI MEMORIAM" (a perenne ricordo dell'avvenimento) per l'intera Umanità che subisce i più grandi CRIMINI di sempre da parte dei loro Stati.
"Nell'era dell'informazione, l'ignoranza è una scelta"
(Luca Jibo)
**************
(C) 2021 LUCA JIBO (Positive!) Productions
For any inquiries please contact:
[email protected]
Skype ID: lukajibo
**************
Luca Jibo on RUMBLE
https://rumble.com/user/LucaJibo
Luca Jibo on BRIGHTEON
https://www.brighteon.com/channels/lucajibo
*************
Segnalo: FRODE COVID - DOCUMENTI GOVERNATIVI "TUTTO PROGRAMMATO" di Teo e Valentina, piano DIABOLICO scritto nero su bianco da anni!
Parte 1
https://rumble.com/vgtw9l-la-dimostrazione-documentale-con-prove-dettagliate-che-la-psicopndemi-era-p.html
Parte 2
https://rumble.com/vgwt2n--seconda-parte-del-video-aggiunti-ulteriori-informazioni-e-documenti..html
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00:00:01 Dino Tinelli
00:01:24 Credo negli esseri umani (canto)
00:08:14 Elisa Renaldin
00:25:02 Dadrim (2 minuti)
00:28:14 Silvano Agosti
00:44:22 Dadrim (16 minuti)
01:01:43 AD PERPETUAM REI MEMORIAM di Giovanni Norrito
i BAMBINI, il VERO OBIETTIVO del POTERE (video Luca Jibo)
con Claudio Amaro Siviero, Elisa Renaldin, Pierluigi DADRIM Peruffo.
Sigla di testa: Dino Tinelli
Video in coda di Giovanni Norrito
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Questo video è una sorta di Opera collettiva "AD PERPETUAM REI MEMORIAM" (a perenne ricordo dell'avvenimento) per l'intera Umanità che subisce i più grandi CRIMINI di sempre da parte dei loro Stati.
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