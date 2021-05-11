i BAMBINI, il VERO OBIETTIVO del POTERE (video Luca Jibo) con Claudio Amaro Siviero, Elisa Renaldin, Pierluigi DADRIM Peruffo.

TIMELINE00:00:01 Dino Tinelli00:01:24 Credo negli esseri umani (canto)00:08:14 Elisa Renaldin00:25:02 Dadrim (2 minuti)00:28:14 Silvano Agosti00:44:22 Dadrim (16 minuti)01:01:43 AD PERPETUAM REI MEMORIAM di Giovanni Norritoi BAMBINI, il VERO OBIETTIVO del POTERE (video Luca Jibo)con Claudio Amaro Siviero, Elisa Renaldin, Pierluigi DADRIM Peruffo.Sigla di testa: Dino TinelliVideo in coda di Giovanni NorritoAppare Silvano Agosti con Salvo Mandarà (1966-2017)Questo video è una sorta di Opera collettiva "AD PERPETUAM REI MEMORIAM" (a perenne ricordo dell'avvenimento) per l'intera Umanità che subisce i più grandi CRIMINI di sempre da parte dei loro Stati."Nell'era dell'informazione, l'ignoranza è una scelta"(Luca Jibo)**************(C) 2021 LUCA JIBO (Positive!) ProductionsFor any inquiries please contact:Skype ID: lukajibo**************Luca Jibo on RUMBLELuca Jibo on BRIGHTEON*************Segnalo: FRODE COVID - DOCUMENTI GOVERNATIVI "TUTTO PROGRAMMATO" di Teo e Valentina, piano DIABOLICO scritto nero su bianco da anni!Parte 1Parte 2*************