Ermordung droht! Leben von 18,79 Euro im Monat + 8 Jahre knallts wegen Dauerbeschuss

MEINE SACHBEARBEITERIN FRAU FÜTTERER IST AUCH NICHT MEHR DA WARUM DARÜBER GIBT MAN MIR KEINE AUSKUNFT!

Für alles ist Geld da 100 Milliarden für Panzer kein Problem aber um dem lieben BNDcaust Opfer Adrian seine 538 € im Monat zu bezahlen reicht es nicht. Mir wird das Geld total behindert gestückelt ich bekomme 18,79 € am Anfang des Monats und muss damit bis zum 18ten hinkommen bis ich das Kindergeld eventuell mit Fragezeichen

bekomme. Wie soll ich so den Strom und die Rate für die Kaution der Miete bezahlen bitteschön?

Ich bin jetzt mal auf euch meine Zuschauer angewiesen mach dort mal ordentlich Druck und ruft bei der Leitung an also Frau Olschewski...

Sagt dass ihr aufpasst und die Sache beobachtet.

https://www.landkreis-northeim.de/buergerservice/verwaltung/fb-35-soziale-leistungen-900000039-23900.html





Ich habe mit dem vollen Geld gerechnet und diverse Verträge schon abgeschlossen.