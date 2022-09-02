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ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 300 ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ + («Προδρομικός έλεγχος στους πιστούς της Νέας Εποχής και Εκκλησίας, Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης, ΠΗΓΗ: https://youtu.be/9Bw8b3gAhL8 ») https://ugetube.com/watch/shB9uFGnRVKGacv , https://rumble.com/v1idqbr-antichrist-dictator-genocidal-mitsotakis.html .
ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΓΕΝΟΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΤΟΥ
ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 300 ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ,
ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΜΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2
ΕΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ.
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ (ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟ)ΕΟΔΥ 10-7-2022: Η
ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ (64.08%) ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ!
(ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1hf64h-eody-covid-19genocide-2022.html , https://www.brighteon.com/bdd1cd38-b3e6-418c-87db-273ca1e949b0 , https://ugetube.com/watch/uOeBAWPIz4QLm3J . ΠΗΓΕΣ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2022/07/covid-gr-daily-report-20220710.pdf , https://eody.gov.gr/imerisia-ekthesi-epitirisis-covid-19-20220710/
73.133 ΘΑΝΑΤΟΙ, 5,6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ 20-5-2022. 73,133 DEAD AND 5.6 MILLIONS INJURED FROM THE COVID-19 VACCINES IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS 5/20/2022.
THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID
VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
(ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html ,
https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions . ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ.
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΞΑΦΝΙΚΑ ΞΥΠΝΗΣΕ Η ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΖΟΤΑΚΗ!
(ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1h7jrv-mitsotakis-is-a-dictatorial-bug-of-the-antichrist-666.html (ΒΙΝΤΕΟ) ,
https://www.brighteon.com/b6ae947d-bca4-4b8c-a15e-e579355a54f1 , https://ugetube.com/watch/vXKopNI5LeAPKGC .
ΠΗΓΕΣ: http://www.freevolition.gr , https://youtu.be/okiZJii-M60 , https://rumble.com/v1gsfx9-20081947-20082022-75-.html , https://amazonios.net/g-payloy-tha-arrostisoyn-me-karkinoys-ta-paidia-mas-einai-viologiko-oplo-kai-synomosia , https://www.facebook.com/fonirodopis.gr/videos/596502135059887 , https://youtu.be/AwQ8nIFvoDM .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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