En la lucha anti plandemia y el bioterrorismo, se debe reclamar e involucrar a la OTAN, INTERPOL y la NASA.
NoLesTenemosMiedo
NoLesTenemosMiedo
24 views • 1 day ago

El CDS, el antídoto universal por excelencia.

6/7-12-25

2º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE APLICACIONES BIOOXIDATIVAS.

 

En la lucha anti plandemia y el bioterrorismo (experimentación transgénica de inóculos COVID), se debe reclamar e involucrar a la OTAN, INTERPOL y la NASA.

Las mortales agendas globalistas y los corruptos poderes  supra nacional, no se combaten con simulaciones, ficciones, delirios, caprichos ni mezquinos oportunismos que buscan satisfacer cuestiones y ambiciones personales.

Exposición del Dr. Gastón Cornu Labat realizado en el 2do Simposio Internacional de Aplicaciones Biooxidativas (Evidencias y perspectivas en medicina de precisión con clorito de sodio y derivados, principales antídotos anti plandemia e inóculos experimentales transgénicos “anti” COVID).

En este encuentro, el Dr. Gastón resalta que, desde el punto de vista legal, todas las personas disponen, tanto a nivel nacional e internacional, leyes, acuerdos, pactos, resoluciones y tratados que protegen y amparan nuestros derechos y libertades ante cualquier acción violatoria o ilegal la cual atente forzándonos a ser sometidos a engañosas experimentaciones médicas (vacunación COVID).

El Dr. Gastón también remarca que los lideres y referentes sociales anti agendas globalistas supra nacionales (artífices de esta plandemia), no deben inventar ley o nuevos artilugios técnicos de combate, tan solo deben dejar de pelotudear y comenzar a aplicar las armas letales (la verdad representada por las “papas calientes” que no se quieren tocar).

Precisamente por no querer luchar una lucha genuina y coherente, el Dr. Gastón realiza a título de ejemplo una síntesis de como la mayoría de estos activistas han estado simulando e incluso censurando y saboteando toda acción contundente de lucha. 

De nada sirve estar realizando con una mano cosas buenas como lo es este simposio si mientras tanto con la otra mano, de manera oculta, lo destruimos todo.

Repliquemos el éxito de este simposio, que el mismo sirva de ejemplo para continuar realizando muchas cosas más necesarias y fundamentales.

Keywords
nasaotanomsonucdsinterpolpandemiaopsboliviadioxido de clorocovidplandemiafuellmichgaston cornu labatsantiago cavigliadiblasi2do congreso internacional de terapias biooxidativascorte internacionalhaya
