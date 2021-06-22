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«Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς (Α' Θεσ. ε' 16-18)»
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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7 views • June 22, 2021
«Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς (Α' Θεσ. ε' 16-18)» https://ugetube.com/watch/GdTDtP6FFDbfMUo , https://rumble.com/viva21-31692457.html .

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ; «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)» https://www.brighteon.com/c178e324-09ee-476b-86d6-850f5e084d29 .

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ https://www.brighteon.com/3e79eacb-a656-4396-a76a-2292054d8073 .

ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΤΑ "ΜΑΓΝΗΤΟΕΜΒΟΛΙΑ" ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΝ QR CODE 666 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ https://www.brighteon.com/b733426f-87c3-4607-8a5b-5bfb71e676a0 .

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΜΕ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ - ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ. COVID-19 VACCINE IS A GENO(DE)CIDE – THOUSANDS DEATHS https://www.brighteon.com/1363fc1c-ae6c-4036-be8a-79e08a45db55 .

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/fb964781-12c3-4965-8953-4de25f26446c .

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .

Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .

Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .

Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 , https://ugetube.com/watch/GdTDtP6FFDbfMUo , https://rumble.com/viva21-31692457.html .
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