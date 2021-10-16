Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Доктор Франк Залевски нашёл синтетическую искусственную форму жизни в укалываемой жиже".

Из статьи: "В вакцинах от COVID обнаружен паразитарный организм. Barrrs Group. October 14, 2021 Паразитарный организм, получивший название "вещь" или "предмет" (“The Thing” по англ.), обнаружен в вакцинах от COVID. Машинный перевод. Д-р Франк Залевски: «Вот почему в вакцины добавлен графен, питающий яйцо». «Что-то подобное будет развиваться внутри вас». Многие люди, возможно, уже знают о странном «гидре», подобном паразиту, который был обнаружен в вакцинах от COVID доктором Кэрри Мадей и несколькими другими исследователями/учеными - Кэрри Мадей была ярым противником вакцин и появлялась во многих интервью. и мероприятия, чтобы предупредить общественность об этих опасных инъекциях. Вот интервью между ней и Стью Питерс, в котором подробно рассказывается о том, что она и ее команда обнаружили при исследовании содержимого флаконов: Источник: Доктор Кэрри Мэедж: "Первая лаборатория в США изучает флаконы с «вакциной», обнаружены УЖАСНЫЕ результаты". В вакцине COVID обнаружен паразит, который, возможно, был идентифицирован как «обыкновенная гидра». Пик приписывается Шоу Стью Питерса и Доктору Кэрри Мадедж. Помимо видео выше, другой врач обнаружил в вакцинах аналогичный, но немного другой организм. Доктор Франк Залевски утверждает, что обнаружил форму жизни на основе алюминия/углерода в вакцинах против COVID. Он также задает несколько вопросов относительно того, почему они содержатся только в некоторых вакцинах. По его словам, некоторые вакцины можно найти только в солевом растворе. Это создает теорию о том, что широко распространенная законная вакцина против паразитов вызовет слишком много пагубных побочных эффектов одновременно - таким образом, это вызовет серьезную тревогу для общественности, и поэтому tptsb смешала свою исследовательскую/экспериментальную вакцину с паразитами с солевыми растворами в чтобы уберечь некоторых от пагубных последствий этих побочных эффектов и смертей, но только для того, чтобы повторно ввести это позже с помощью 2-х инъекций и постоянных бустерных инъекций. Это, конечно, всего лишь гипотеза; но видя все манипуляции, газлайтинг и принуждение к вакцинации, когда это НЕ ТРЕБУЕТСЯ, альтернативные причины «для здоровья» становятся все меньше и меньше для оправдания. Также имейте в виду радикальные попытки со стороны NIH, CDC и т. Д. Запретить ивермектин в лечении COVID и вакцинированных людей, хорошо известный и одобренный препарат, который находится на рынке ГОДЫ и который, как оказалось, работает против паразитов ... Но другая гипотеза, выдвинутая Франком Залевски, заключается в том, что эти паразитические существа могут не появляться, пока не будут созданы подходящие условия для жизни. А именно, смешанный в хост вместе с графеном. Он не жалеет слов. Он не приукрашивает свои выводы. Он бьет тревогу, что у всех, кто принял эти вакцины, есть вероятность того, что эти существа вырастут внутри вас. Видео, на котором доктор Залевски обсуждает, что он обнаружил в вакцинах, можно найти ниже с расшифровкой стенограммы, основанной на предоставленных английских субтитрах. Первоначально лекция была на польском языке. Большое спасибо человеку, который перевел и предоставил английские субтитры. Источник: bitchute | LaNena | Под микроскопом в вакцинах обнаружены формы жизни на основе алюминия - д-р Франк Залевски - английский.

Если бы говорили: «УМРИТЕ, или выгоним с работы!», — то многие бы сделали правильный выбор. Но поскольку говорят, завуалировано: «Вакцинируйтесь, или увольнение», то миллионы соглашаются, не зная чем это им грозит.

Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta

«Повторяя Молитву Света, человек входит под Покров Матери Мира и Наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолютной Фохатической Энергией. Это — Сильнейшая Защита от тёмных».