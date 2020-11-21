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21.11.2020. Новости. Паника! У них все подготовлено, и они нас уничтожают (№ 171 часть I (2)).
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4957 views • November 20, 2020
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Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
00:01 Три шестёрки через кассу. https://www.youtube.com/watch?v=0s5sIybIzbk.
03:52 ОБЪЯВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРИЧКЕ, бесконтактные платежи безопаснее наличных.
05:14 В необычном храме службы проводят для католиков и православных под одной крышей. https://www.youtube.com/watch?v=_bPO7PXn848&;feature=youtu.be.
22:33 Православные против карикатур на Пророкаﷺ! https://www.youtube.com/watch?v=cZUVQ5stCeE&;feature=youtu.be.
24:49 Собчак начала получать угрозы из-за поддержки Макрона, раскритиковавшего ислам. https://radiokp.ru/znamenitosti/sobchak-nachala-poluchat-ugrozy-iz-za-podderzhki-makrona-raskritikovavshego-islam_nid104789_au10665au.
27:47 ОСТОРОЖНО ❗️ ЭТОТ ФИЛЬМ ПОМЕНЯЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ❗️ «ФОРПОСТ».
https://www.youtube.com/watch?v=DxMGEOaT3Yk.
35:00 Как жить счастливо на земле с ладу с ОТЦОМ СВЯТЫМ НЕБЕСНЫМ, Землей-Матушкой. https://youtu.be/o-ipS1hD_QY.
36:53 Хасиды – евреи, которые купили Нью-Йорк. Раскрываем их секреты. https://www.facebook.com/senat.org/videos/-%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B/333139717793551/ .
46:48 ПАРАД УЧЁНЫХ-САТАНИСТОВ ПЕРЕД АВАРИЕЙ НА ЧАЭС. https://www.youtube.com/watch?v=Kwa6u_8jYvc&;app=desktop
53:23 Животные — не товар! https://www.youtube.com/watch?v=dtj32WF_l8w&;feature=youtu.be
Сегодня мы рассмотрим концепции рая в различных ответвлениях религии, обсудим гонения исламистов, посмотрим, как и чем живут верующие различных конфессий. А также поговорим о братьях наших меньших.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
00:01 Три шестёрки через кассу. https://www.youtube.com/watch?v=0s5sIybIzbk.
03:52 ОБЪЯВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРИЧКЕ, бесконтактные платежи безопаснее наличных.
05:14 В необычном храме службы проводят для католиков и православных под одной крышей. https://www.youtube.com/watch?v=_bPO7PXn848&;feature=youtu.be.
22:33 Православные против карикатур на Пророкаﷺ! https://www.youtube.com/watch?v=cZUVQ5stCeE&;feature=youtu.be.
24:49 Собчак начала получать угрозы из-за поддержки Макрона, раскритиковавшего ислам. https://radiokp.ru/znamenitosti/sobchak-nachala-poluchat-ugrozy-iz-za-podderzhki-makrona-raskritikovavshego-islam_nid104789_au10665au.
27:47 ОСТОРОЖНО ❗️ ЭТОТ ФИЛЬМ ПОМЕНЯЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ❗️ «ФОРПОСТ».
https://www.youtube.com/watch?v=DxMGEOaT3Yk.
35:00 Как жить счастливо на земле с ладу с ОТЦОМ СВЯТЫМ НЕБЕСНЫМ, Землей-Матушкой. https://youtu.be/o-ipS1hD_QY.
36:53 Хасиды – евреи, которые купили Нью-Йорк. Раскрываем их секреты. https://www.facebook.com/senat.org/videos/-%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B/333139717793551/ .
46:48 ПАРАД УЧЁНЫХ-САТАНИСТОВ ПЕРЕД АВАРИЕЙ НА ЧАЭС. https://www.youtube.com/watch?v=Kwa6u_8jYvc&;app=desktop
53:23 Животные — не товар! https://www.youtube.com/watch?v=dtj32WF_l8w&;feature=youtu.be
Сегодня мы рассмотрим концепции рая в различных ответвлениях религии, обсудим гонения исламистов, посмотрим, как и чем живут верующие различных конфессий. А также поговорим о братьях наших меньших.
Keywords
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