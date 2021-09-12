El Justiciero. En un mundo de cobardes, contar la verdad es valentía

Acerca de El Justiciero



El Justiciero es una iniciativa de un grupo de patriotas anónimos completamente dedicados a promover 'El gran despertar', quienes por designios de la Providencia y no por simple coincidencia se encontraron hace más de un año en el grupo de telegram 'Somos Q'.



Desde entonces, este grupo de amigos convertidos en hermanos se ha sumergido en lo más profundo de la realidad mundial oculta tras la matrix de la gran prensa mundial, investigando día tras día los sucesos, acontecimientos y noticias más urgentes y relevantes, examinando con lupa la actual situación de holocausto biológico, tiranía médica, tiranía gubernamental y colapso económico de la sociedad a escala mundial.



El Justiciero, encarnado por el activista político internacional Oscar Morales Guevara, representa a todas esas voces que han sido censuradas, calladas, aplastadas, vilipendiadas y burladas por sus propios amigos conocidos y familiares, y por un conglomerado de fascistas medios de comunicación al servicio de la agenda genocida de los globalistas.



El Justiciero es un proyecto de lucha por las libertades individuales de los ciudadanos de todos los países del mundo, y de lucha contra la tiranía de un cabal al descubierto, y que está cayendo estrepitosamente ante los ojos del mundo. Estos son los tiempos bíblicos revelados por los apóstoles Mateo y Juan.



Bienvenidos a la verdad. ¡Bienvenidos al gran despertar!