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"GOOD NIGHT AND GOOD LUCK" - 2005 Multiple Awards nominee movie - GR subtitles / Ελλ. υπότιτλοι
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28 views • April 25, 2022
No Copy Rights Owned - Movie Freely Publicly Available on YT:
https://www.youtube.com/watch?v=2U-SWE6qJos
This movie released in 2005 is so "up-to-date" in our days and in its way for-tells the coming "Great Reset" etc...
Η ταινία αυτή δημοσιεύθηκε αρχικά από το κανάλι του "Ε.ΠΑ.Μ." (Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο https://www.epamhellas.gr ) 24-04-2022 στο ΥΤ: https://www.youtube.com/watch?v=2U-SWE6qJos - Αντιγράφω το κείμενο περιγραφής:
"Η ταινία έχει τον τίτλο "Καληνύχτα και καλή τύχη" και πρωταγωνιστούν οι Ντέιβιντ Στράδερν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Πατρίσια Κλάρκσον, Τζεφ Ντάνιελς, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Φράνκ Λανγκέλα, Γκραντ Χέσλοου κ.λ.π.. Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Τζορτζ Κλούνεϊ. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1950 και στην Αμερική ο μακαρθισμός είναι στα φόρτε του.
Ο γερουσιαστής Τζο Μακάρθι έχει εξαπολύσει ένα κυνήγι μαγισσών ή καλύτερα... κομμουνιστών οι οποίοι κατά τη γνώμη του είχαν εισχωρήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπήρχαν 81 άτομα που αποτελούσαν κίνδυνο για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ανάμεσα τους 57 κομμουνιστές που ήταν φακελωμένοι. Συνολικά, στη διάρκεια της καριέρας του ως διώκτης των κομμουνιστών κατηγόρησε 205 υπαλλήλους του ίδιου πάντα υπουργείου ότι ήταν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος των ΗΠΑ χωρίς όμως ποτέ να εμφανίσει στοιχεία. Ανάμεσα στα άλλα, ο Μακάρθι χρησιμοποίησε και τον πόλεμο στην Κορέα για να βρει υποστήριξη ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα των Αμερικανών την εποχή εκείνη.
Η αποψινή μας ταινία περιγράφει τη σύγκρουση του με τον δημοσιογράφο Έντι Μάροου του τηλεοπτικού δικτύου CBS, γεγονός που έφερε την αποκαθήλωση του Μακάρθι από τη θέση του λαϊκού ήρωα της εποχής. Η ταινία κυκλοφόρησε στους περισσότερους κινηματογράφους παγκοσμίως το 2005. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε στις αρχές Ιανουαρίου του 2006. Απέσπασε κυρίως θετικά σχόλια από τους κριτικούς. Η ταινία επίσης προτάθηκε για διάφορα βραβεία, ανάμεσα σε αυτά και 6 βραβεία Όσκαρ, 6 βραβεία BAFTA, και 4 Χρυσές Σφαίρες."
Σχόλιο μου:
H ταινία αυτή, αν και του 2005, σήμερα 2022 και 17 χρόνια μετά από την αρχική προβολή της, όπως συμβαίνει πάντα με το Χολιγουντ «ΠΡΟ-ΙΔΕΑΖΕΙ» ή αλλιώς ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ και ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ (ένα από τα κύρια καθήκοντα της Βιομηχανίας αυτής)..., και όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, είναι αφενός "πολιτική" και αφετέρου ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ... όχι μόνο εξαιτίας των όσων ζούμε λόγω της ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ "πανδημίας" αλλά και των όσων έρχονται, ή σωστότερα ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΒΙΑΙΑ μέσα από την σε εξέλιξη "Μεγάλη Επανεκκίνηση" η οποία με τη σειρά της είναι μέρος της ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ "ΑΤΖΕΝΤΑ-2030"... όπου κυρίαρχο ρόλο στις ζωές όλων μας έχουν και θα έχουν, οι λεγόμενες "εξυπνες" τεχνολογίες (για ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ!), η ΝΑΝΟ-ΒΙΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (βλέπε φονικά "εμβόλια" που τροποποιούν το ανθρώπινο DNA και άλλα...) η ΤΕΧΝΙΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ μέσω της οποίας θα ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ κ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, 24/7...
https://www.youtube.com/watch?v=2U-SWE6qJos
This movie released in 2005 is so "up-to-date" in our days and in its way for-tells the coming "Great Reset" etc...
Η ταινία αυτή δημοσιεύθηκε αρχικά από το κανάλι του "Ε.ΠΑ.Μ." (Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο https://www.epamhellas.gr ) 24-04-2022 στο ΥΤ: https://www.youtube.com/watch?v=2U-SWE6qJos - Αντιγράφω το κείμενο περιγραφής:
"Η ταινία έχει τον τίτλο "Καληνύχτα και καλή τύχη" και πρωταγωνιστούν οι Ντέιβιντ Στράδερν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Πατρίσια Κλάρκσον, Τζεφ Ντάνιελς, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Φράνκ Λανγκέλα, Γκραντ Χέσλοου κ.λ.π.. Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Τζορτζ Κλούνεϊ. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1950 και στην Αμερική ο μακαρθισμός είναι στα φόρτε του.
Ο γερουσιαστής Τζο Μακάρθι έχει εξαπολύσει ένα κυνήγι μαγισσών ή καλύτερα... κομμουνιστών οι οποίοι κατά τη γνώμη του είχαν εισχωρήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπήρχαν 81 άτομα που αποτελούσαν κίνδυνο για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ανάμεσα τους 57 κομμουνιστές που ήταν φακελωμένοι. Συνολικά, στη διάρκεια της καριέρας του ως διώκτης των κομμουνιστών κατηγόρησε 205 υπαλλήλους του ίδιου πάντα υπουργείου ότι ήταν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος των ΗΠΑ χωρίς όμως ποτέ να εμφανίσει στοιχεία. Ανάμεσα στα άλλα, ο Μακάρθι χρησιμοποίησε και τον πόλεμο στην Κορέα για να βρει υποστήριξη ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα των Αμερικανών την εποχή εκείνη.
Η αποψινή μας ταινία περιγράφει τη σύγκρουση του με τον δημοσιογράφο Έντι Μάροου του τηλεοπτικού δικτύου CBS, γεγονός που έφερε την αποκαθήλωση του Μακάρθι από τη θέση του λαϊκού ήρωα της εποχής. Η ταινία κυκλοφόρησε στους περισσότερους κινηματογράφους παγκοσμίως το 2005. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε στις αρχές Ιανουαρίου του 2006. Απέσπασε κυρίως θετικά σχόλια από τους κριτικούς. Η ταινία επίσης προτάθηκε για διάφορα βραβεία, ανάμεσα σε αυτά και 6 βραβεία Όσκαρ, 6 βραβεία BAFTA, και 4 Χρυσές Σφαίρες."
Σχόλιο μου:
H ταινία αυτή, αν και του 2005, σήμερα 2022 και 17 χρόνια μετά από την αρχική προβολή της, όπως συμβαίνει πάντα με το Χολιγουντ «ΠΡΟ-ΙΔΕΑΖΕΙ» ή αλλιώς ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ και ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ (ένα από τα κύρια καθήκοντα της Βιομηχανίας αυτής)..., και όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, είναι αφενός "πολιτική" και αφετέρου ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ... όχι μόνο εξαιτίας των όσων ζούμε λόγω της ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ "πανδημίας" αλλά και των όσων έρχονται, ή σωστότερα ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΒΙΑΙΑ μέσα από την σε εξέλιξη "Μεγάλη Επανεκκίνηση" η οποία με τη σειρά της είναι μέρος της ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ "ΑΤΖΕΝΤΑ-2030"... όπου κυρίαρχο ρόλο στις ζωές όλων μας έχουν και θα έχουν, οι λεγόμενες "εξυπνες" τεχνολογίες (για ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ!), η ΝΑΝΟ-ΒΙΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (βλέπε φονικά "εμβόλια" που τροποποιούν το ανθρώπινο DNA και άλλα...) η ΤΕΧΝΙΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ μέσω της οποίας θα ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ κ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, 24/7...
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