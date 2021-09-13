© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Nigeria: Prohíben servicios bancarios a los no vacunados
Follow
0
Share
Report
42 views • September 13, 2021
Breve subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
La tiranía sigue escalando en el mundo. Hace pocos días el dictador australiano Daniel Andrews dijo que iba a "dejar afuera" de la economía a los que tienen la dignidad de respetar su autonomía corporal y negarse al pinchazo experimental. Ahora el Gobernador del Estado Edo, en Nigeria, Godwin Obeski, de fuertes lazos con el Banco Mundial, se adelantó y dijo lo que dijo. Cabe enfatizar, en relación a sus restricciones, que el sentido de trascendencia y la producción de riqueza anteceden al Estado y que el ataque a la congregación no es inocente, es sistemático. La élite busca, no solo negar la biología y destruir el tejido social, sino secularizar el espíritu, cosificar, como condición sine qua non para hacer efectiva la agenda transhumanista. Con respecto a lo económico, se sigue avanzando con fuerza en la idea de crédito social del modelo chino, llegando hasta bloquear a los "terroristas domésticos" que no sean genuflexos a la imposición de Big Pharma.
La tiranía sigue escalando en el mundo. Hace pocos días el dictador australiano Daniel Andrews dijo que iba a "dejar afuera" de la economía a los que tienen la dignidad de respetar su autonomía corporal y negarse al pinchazo experimental. Ahora el Gobernador del Estado Edo, en Nigeria, Godwin Obeski, de fuertes lazos con el Banco Mundial, se adelantó y dijo lo que dijo. Cabe enfatizar, en relación a sus restricciones, que el sentido de trascendencia y la producción de riqueza anteceden al Estado y que el ataque a la congregación no es inocente, es sistemático. La élite busca, no solo negar la biología y destruir el tejido social, sino secularizar el espíritu, cosificar, como condición sine qua non para hacer efectiva la agenda transhumanista. Con respecto a lo económico, se sigue avanzando con fuerza en la idea de crédito social del modelo chino, llegando hasta bloquear a los "terroristas domésticos" que no sean genuflexos a la imposición de Big Pharma.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.