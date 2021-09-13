Nigeria: Prohíben servicios bancarios a los no vacunados

Breve subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.



La tiranía sigue escalando en el mundo. Hace pocos días el dictador australiano Daniel Andrews dijo que iba a "dejar afuera" de la economía a los que tienen la dignidad de respetar su autonomía corporal y negarse al pinchazo experimental. Ahora el Gobernador del Estado Edo, en Nigeria, Godwin Obeski, de fuertes lazos con el Banco Mundial, se adelantó y dijo lo que dijo. Cabe enfatizar, en relación a sus restricciones, que el sentido de trascendencia y la producción de riqueza anteceden al Estado y que el ataque a la congregación no es inocente, es sistemático. La élite busca, no solo negar la biología y destruir el tejido social, sino secularizar el espíritu, cosificar, como condición sine qua non para hacer efectiva la agenda transhumanista. Con respecto a lo económico, se sigue avanzando con fuerza en la idea de crédito social del modelo chino, llegando hasta bloquear a los "terroristas domésticos" que no sean genuflexos a la imposición de Big Pharma.