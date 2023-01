Démystification Officielle de la Virologie || Katie Sugak (2021)

Dans cette vidéo, Ekaterina Sugak nous parle d'un événement historique incroyable. Grâce au microbiologiste Stefan Lanka, nous avons désormais un démenti officiel et définitif de la virologie.

Stefan Lanka a effectué des études de contrôle qui ont complètement démenti les méthodes utilisées par les virologues pour prouver l’existence des virus.

Katie nous met au fait, donne du contexte et explique les résultats de ces expériences pour que vous puissiez comprendre toute leur importance.

SVP diffusez cette vidéo pour que le plus grand nombre de personnes puisse en prendre connaissance.

Ekaterina Sugak est une naturopathe et chercheuse russe.

Liens vers les articles mentionnés:

1. Propagation in Tissue Cultures of Cytopathogenic Agents from Patients with Measles (1954).

https://pubmedinfo.files.wordpress.com/2017/01/propagation-in-tissue-cultures-of-cytopathogenic-agents-from-patients-with-measles.pdf

2. Measles Virus: A Summary of Experiments Concerned with Isolation, Properties, and Behavior (1957).

https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.47.3.275

3. The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and SARS Viruses

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7291340/

4. DR. STEFAN LANKA: CPE - CONTROL EXPERIMENT - (21 AVRIL 2021)

https://odysee.com/@DeansDanes:1/cpe-english:f

(PS: "virologiste" dans la vidéo = "virologue")

