COVID-19 THE SYSTEM (Greek subs)

COVID-19. Όλος ο κόσμος βρίσκεται σε Lock Down. Υπάρχει πανικός στην κοινωνία. Τι συμβαίνει; Πρόκειται πραγματικά για τη δημόσια υγεία μας;Σκηνοθεσία: Belgin InalΠρωταγωνιστούν (κατά αλφαβητική σειρά): Koos Biesmeijer, Dick Bijl, Ad Broere, Bob de Wit, Cees Hamelink, Evelien Peeters, Max Sloot, Nico Sloot, Willem Sloot, Angelo van Schaik.====================Σχετικό ΓλωσσάριDSM (Dutch State Mines): είναι μια ολλανδική πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της υγείας, της διατροφής και των υλικών.Feike Sijbesma (Φάικε Σίμπεσμα): στέλεχος επιχείρησης που διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της DSM στην Ολλανδία από το 2007 έως το 2020. Βοήθησε την ολλανδική κυβέρνηση από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2020 ως ειδικός εθελοντικής απεσταλμένος για τον κορονοϊό, ειδικά εστιασμένο στην πολιτική δοκιμών και τη διαθεσιμότητα.Hugo de Jonge (Χιούγκο ντε Γιόνε): Ολλανδός πολιτικός και αναπληρωτής πρωθυπουργός και Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού στις Κάτω Χώρες. Είναι μέλος του κόμματος Χριστιανοδημοκρατική Έκκληση (CDA) και εξελέγη το 2020 ως ηγέτης για τις επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές. Αργότερα το ίδιο έτος, αποσύρθηκε ως ηγέτης, επικαλούμενος μια αδυναμία να συνδυάσει τη θέση του ως αρμόδιου υπουργού για τις προσπάθειες COVID19 με την ηγεσία του κόμματος.IC (Intensive Care): ΜΕΘ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας).Leiden (Λέιντεν): πανεπιστημιούπολη στην Ολλανδία.Mark Rutte (Μαρκ Ρούτε): Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας.PIENTER Corona study: Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM) ερευνά τον τρόπο με τον οποίο ο νέος κορονοϊός εξαπλώνεται στον γενικό πληθυσμό στις Κάτω Χώρες. Στη μελέτη PIENTER Corona, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τα αντισώματα στο αίμα των ατόμων που συμμετέχουν. Με αυτόν τον τρόπο, το RIVM στοχεύει να μάθει περισσότερα σχετικά με την προστασία των ανθρώπων από τον ιό.Pieter Klok (Πίτερ Κλοκ): ο Πίτερ Κλοκ είναι ολλανδός δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Ντε Φόλκσκραντ (Η Λαϊκή Εφημερίδα).PricewaterhouseCoopers: Η PricewaterhouseCoopers (PwC) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου και παροχής φορολογικών συμβουλών. Συγκροτήθηκε το 1998, έπειτα από τη συγχώνευση της Price Waterhouse και Coopers & Lybrand οι οποίες είχαν την έδρα τους στο Λονδίνο.RIVM: Το Ολλανδικό Βασιλικό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον (ολλανδικά: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ή RIVM) είναι ένα ολλανδικό ινστιτούτο που δραστηριοποιείται στο χώρο της Δημόσιας Υγείας, του περιβάλλοντος και της φύσης. Είναι αυτόνομο τμήμα του ολλανδικού υπουργείου Δημόσιας Υγείας, Ευ Ζην και Αθλητισμού.Robbert Dijkgraaf (Ρόμπερτ Ντάικχραφ). Ολλανδός θεωρητικός φυσικός και θεωρητικός της θεωρίας των χορδών. Είναι διευθυντής και καθηγητής στο Λέον Λεβί, στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών στο Πρίνστον του Νιου Τζέρσεϊ, και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.Sanquin (Sanquin Research Institute): Το Sanquin είναι ένας από τους λίγους οργανισμούς στον κόσμο που συνδυάζει ιατρικές, διαγνωστικές και επιστημονικές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, όλα στον τομέα του αίματος.