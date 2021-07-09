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Deutschland ist ein Problem ...
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21 views • July 09, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
... für die weltführenden Machthaber
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Dieser Film zeigt, wie die Deutschen schon immer erniedrigt wurden. Beide Weltkriege wurden gegen das Deutsche Volk geführt. Der Plan war von Anfang an, den letzten Deutschen von der Erde zu entfernen. Der Grund ist der Fleiß und die Anständigkeit unseres Volkes! Die Gefahr ist, das unser Volk zu unabhängig werden könnte.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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