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Джон Белл "Вакцины вряд ли ПОЛНОСТЬЮ СТЕРИЛИЗУЮТ население, скорее эффект будет 60-70%"
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57 views • March 23, 2021
⁣Профессор из организации Билла Гейтса рассказал о стерилизации вакцинами.

Профессор медицины Оксфордского университета, ведущий иммунолог и генетик и один из основных разработчиков вакцины британо-шведского концерна AstraZeneca, председатель консультативного совета BillGates Global Health и член Целевой группы по вакцинам COVID-19, сэр Джон Белл (Sir John Irving Bell, на видео справа), во время интервью британскому журналисту Джону Сноу (⁣Jon Snow, на видео слева) 24 августа 2020 года на телевизионном канале ⁣"Channel 4" сказал странные вещи.

Интервью было в прямом эфире. «Сэр» Джон Белл, должно быть, забыл, что он в прямом эфире. Или же он специально сказал: «Маловероятно, что эти вакцины ПОЛНОСТЬЮ СТЕРИЛИЗУЮТ население, скорее всего, эффект будет составлять 60-70%» ("These vaccines are unlikely to COMPLETELY STERILIZE a population, likely to have an effect of 60-70%").

Далее Вы можете увидеть шокирующую реакцию с отвалившейся челюстью журналиста, который, видимо, по команде прерывает выступление профессора, забывшего, что он не в своем адском кругу, а в прямом эфире! После чего интервью внезапно прервалось ...

Возможно это не фрейдистская оговорка. Он говорит о том, насколько эффективна вакцина, говоря, что «вероятность стерилизации у нее составляет 60-70%, что означает, что люди не заразились вирусом. Но где гарантии, что это так?

«Стерилизованный» может означать стерилизацию микробов и вирусов, но также и людей. Выбор слов по-прежнему вызывает опасения и подозрения, что это фрейдистская оговорка.

Я почти уверен, что иммунизация населения и стерилизация населения - это разные вещи ... Поверьте ему, тот, кто имеет такой уровень знаний, не ошибается, не исправляя себя. Это не для «COVID-19». Rhodes scholar, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, Roche, Oxford Health Alliance, UK Biobank, NHS, etc.

Ссылка на оригинал видео на английском: https://www.youtube.com/watch?v=9y1TaIqy91Y
Keywords
bigpharmavaccinationsterilizationcovid-19
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