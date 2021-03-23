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Джон Белл "Вакцины вряд ли ПОЛНОСТЬЮ СТЕРИЛИЗУЮТ население, скорее эффект будет 60-70%"
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57 views • March 23, 2021
Профессор из организации Билла Гейтса рассказал о стерилизации вакцинами.
Профессор медицины Оксфордского университета, ведущий иммунолог и генетик и один из основных разработчиков вакцины британо-шведского концерна AstraZeneca, председатель консультативного совета BillGates Global Health и член Целевой группы по вакцинам COVID-19, сэр Джон Белл (Sir John Irving Bell, на видео справа), во время интервью британскому журналисту Джону Сноу (Jon Snow, на видео слева) 24 августа 2020 года на телевизионном канале "Channel 4" сказал странные вещи.
Интервью было в прямом эфире. «Сэр» Джон Белл, должно быть, забыл, что он в прямом эфире. Или же он специально сказал: «Маловероятно, что эти вакцины ПОЛНОСТЬЮ СТЕРИЛИЗУЮТ население, скорее всего, эффект будет составлять 60-70%» ("These vaccines are unlikely to COMPLETELY STERILIZE a population, likely to have an effect of 60-70%").
Далее Вы можете увидеть шокирующую реакцию с отвалившейся челюстью журналиста, который, видимо, по команде прерывает выступление профессора, забывшего, что он не в своем адском кругу, а в прямом эфире! После чего интервью внезапно прервалось ...
Возможно это не фрейдистская оговорка. Он говорит о том, насколько эффективна вакцина, говоря, что «вероятность стерилизации у нее составляет 60-70%, что означает, что люди не заразились вирусом. Но где гарантии, что это так?
«Стерилизованный» может означать стерилизацию микробов и вирусов, но также и людей. Выбор слов по-прежнему вызывает опасения и подозрения, что это фрейдистская оговорка.
Я почти уверен, что иммунизация населения и стерилизация населения - это разные вещи ... Поверьте ему, тот, кто имеет такой уровень знаний, не ошибается, не исправляя себя. Это не для «COVID-19». Rhodes scholar, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, Roche, Oxford Health Alliance, UK Biobank, NHS, etc.
Ссылка на оригинал видео на английском: https://www.youtube.com/watch?v=9y1TaIqy91Y
Профессор медицины Оксфордского университета, ведущий иммунолог и генетик и один из основных разработчиков вакцины британо-шведского концерна AstraZeneca, председатель консультативного совета BillGates Global Health и член Целевой группы по вакцинам COVID-19, сэр Джон Белл (Sir John Irving Bell, на видео справа), во время интервью британскому журналисту Джону Сноу (Jon Snow, на видео слева) 24 августа 2020 года на телевизионном канале "Channel 4" сказал странные вещи.
Интервью было в прямом эфире. «Сэр» Джон Белл, должно быть, забыл, что он в прямом эфире. Или же он специально сказал: «Маловероятно, что эти вакцины ПОЛНОСТЬЮ СТЕРИЛИЗУЮТ население, скорее всего, эффект будет составлять 60-70%» ("These vaccines are unlikely to COMPLETELY STERILIZE a population, likely to have an effect of 60-70%").
Далее Вы можете увидеть шокирующую реакцию с отвалившейся челюстью журналиста, который, видимо, по команде прерывает выступление профессора, забывшего, что он не в своем адском кругу, а в прямом эфире! После чего интервью внезапно прервалось ...
Возможно это не фрейдистская оговорка. Он говорит о том, насколько эффективна вакцина, говоря, что «вероятность стерилизации у нее составляет 60-70%, что означает, что люди не заразились вирусом. Но где гарантии, что это так?
«Стерилизованный» может означать стерилизацию микробов и вирусов, но также и людей. Выбор слов по-прежнему вызывает опасения и подозрения, что это фрейдистская оговорка.
Я почти уверен, что иммунизация населения и стерилизация населения - это разные вещи ... Поверьте ему, тот, кто имеет такой уровень знаний, не ошибается, не исправляя себя. Это не для «COVID-19». Rhodes scholar, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, Roche, Oxford Health Alliance, UK Biobank, NHS, etc.
Ссылка на оригинал видео на английском: https://www.youtube.com/watch?v=9y1TaIqy91Y
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