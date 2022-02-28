Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Η επέτειος της Αποτείχισης και ο γέροντας Αγάθων

π.Νικόλαος Μανώλης, Ἡ ἐπέτειος τῆς Ἀποτείχισης καί ὁ γέροντας Ἀγάθων



Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη



Σύμπασα ἡ Γῆ γεύεται καί ἀπολαμβάνει τούς καρπούς τῆς Ἁγιοπατερικῆς Ἀποτείχισης καί τά οὐράνια δῶρα. Καί στήν πράξη, χειροπιαστά, ὁ γέροντας Ἀγάθων ἐπικύρωσε τήν Ἀποτείχισή μου, τήν σφράγισε! (π.Νικόλαος Μανώλης).

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr



Ἡ ὁμιλία μεταδόθηκε ζωντανά, στίς 7/3/2021 στις 10:30 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Προβλήθηκε διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.



Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 7 Μαρτίου 2021, στίς 10:30 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης μίλησε διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἡ ἐπέτειος τῆς Ἀποτείχισης καί ὁ γέροντας Ἀγάθων»