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Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Η επέτειος της Αποτείχισης και ο γέροντας Αγάθων
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56 views • February 28, 2022
π.Νικόλαος Μανώλης, Ἡ ἐπέτειος τῆς Ἀποτείχισης καί ὁ γέροντας Ἀγάθων
Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη
Σύμπασα ἡ Γῆ γεύεται καί ἀπολαμβάνει τούς καρπούς τῆς Ἁγιοπατερικῆς Ἀποτείχισης καί τά οὐράνια δῶρα. Καί στήν πράξη, χειροπιαστά, ὁ γέροντας Ἀγάθων ἐπικύρωσε τήν Ἀποτείχισή μου, τήν σφράγισε! (π.Νικόλαος Μανώλης).
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἡ ὁμιλία μεταδόθηκε ζωντανά, στίς 7/3/2021 στις 10:30 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Προβλήθηκε διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 7 Μαρτίου 2021, στίς 10:30 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης μίλησε διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἡ ἐπέτειος τῆς Ἀποτείχισης καί ὁ γέροντας Ἀγάθων»
Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη
Σύμπασα ἡ Γῆ γεύεται καί ἀπολαμβάνει τούς καρπούς τῆς Ἁγιοπατερικῆς Ἀποτείχισης καί τά οὐράνια δῶρα. Καί στήν πράξη, χειροπιαστά, ὁ γέροντας Ἀγάθων ἐπικύρωσε τήν Ἀποτείχισή μου, τήν σφράγισε! (π.Νικόλαος Μανώλης).
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἡ ὁμιλία μεταδόθηκε ζωντανά, στίς 7/3/2021 στις 10:30 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Προβλήθηκε διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 7 Μαρτίου 2021, στίς 10:30 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης μίλησε διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἡ ἐπέτειος τῆς Ἀποτείχισης καί ὁ γέροντας Ἀγάθων»
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