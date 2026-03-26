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GOD'S ASIAN CHILDREN
BY JESUS AND HERMES
GOD SINGS HIS PRAISES TO ASIAN CHILDREN
HELLO, IT'S ME....MY NAME IS HERMES THOTH....YES, IT'S TRUE
GOD USES ME TO TELL HIS TALL TALES
HIS LOVE FOR SIMPLISTIC BEAUTY
NO PRETENSES....HONORING ALL LIFE AS A BLESSING
SO HE ASKED ME TO PLANT HIS BLESSING IN THE GARDEN
TO TEACH ANGEL SOUL CHILDREN HOW TO FLY
HIS ASIAN ANGEL CHILDREN SOUL CHILDREN
ARE MADE TO HONOR ALL THAT IS AS GOD'S BLESSING
"YES....WHAT BETTER EXAMPLE OF MY HEART'S LOVE FOR ALL I CREATE
AS YOU WHO SERVE AN INTRICATELY WOVEN TAPESTRY
OF PORTRAYAL ARCHTYPES OF IMPORTANCE"
THANK YOU FATHER
THEN HE USES ME TO TEACH ARCHTYPAL BLESSINGS
TO ALL ANGEL SOUL CHILDREN LEARNING HOW TO FLY
SO FLY....SO LOVE ALL
ASIAN CHILDREN ROUND THE EARTH ARE HERE
TO TEACH OF GOD'S GRACES
SO FLY...SO LOVE ALL
ASIAN CHILDREN ARE SENT ROUND THE EARTH
TO TEACH OF GOD'S LOVING GRACES
GOD SINGS HIS PRAISES TO ASIAN CHILDREN
BREAK
HELLO, IT'S ME....MY NAME IS HERMES THOTH....YES, IT'S TRUE
GOD USES ME TO TELL HIS TALL TALES
SO FLY...SO LOVE ALL
ASIAN CHILDREN ROUND THE EARTH
ARE SENT TO TEACH OF GOD'S LOVING GRACES
SO FLY...SO LOVE ALL
ANGEL CHILDREN ROUND THE EARTH
NEED TO LEARN OF GOD'S LOVING GRACES