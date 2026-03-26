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GOD'S ASIAN CHILDREN
HERMES THOTH 2
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GOD'S ASIAN CHILDREN

BY JESUS AND HERMES

GOD SINGS HIS PRAISES TO ASIAN CHILDREN

HELLO, IT'S ME....MY NAME IS HERMES THOTH....YES, IT'S TRUE

GOD USES ME TO TELL HIS TALL TALES

HIS LOVE FOR SIMPLISTIC BEAUTY

NO PRETENSES....HONORING ALL LIFE AS A BLESSING

SO HE ASKED ME TO PLANT HIS BLESSING IN THE GARDEN

TO TEACH ANGEL SOUL CHILDREN HOW TO FLY

HIS ASIAN ANGEL CHILDREN SOUL CHILDREN

 ARE MADE TO HONOR ALL THAT IS AS GOD'S BLESSING


"YES....WHAT BETTER EXAMPLE OF MY HEART'S LOVE FOR ALL I CREATE

AS YOU WHO SERVE AN INTRICATELY WOVEN TAPESTRY 

OF PORTRAYAL ARCHTYPES OF IMPORTANCE"

THANK YOU FATHER


THEN HE USES ME TO TEACH ARCHTYPAL BLESSINGS 

TO ALL ANGEL SOUL CHILDREN LEARNING HOW TO FLY


SO FLY....SO LOVE ALL 

ASIAN CHILDREN ROUND THE EARTH ARE HERE 

TO TEACH OF GOD'S GRACES

SO FLY...SO LOVE ALL 

ASIAN CHILDREN ARE SENT ROUND THE EARTH 

TO TEACH OF GOD'S LOVING GRACES


GOD SINGS HIS PRAISES TO ASIAN CHILDREN

BREAK


HELLO, IT'S ME....MY NAME IS HERMES THOTH....YES, IT'S TRUE

GOD USES ME TO TELL HIS TALL TALES

SO FLY...SO LOVE ALL

ASIAN CHILDREN ROUND THE EARTH

ARE SENT TO TEACH OF GOD'S LOVING GRACES

SO FLY...SO LOVE ALL

ANGEL CHILDREN ROUND THE EARTH

NEED TO LEARN OF GOD'S LOVING GRACES


Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
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