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Термография – безопасный и эффективный способ ранней диагностики рака груди и кожи
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38 views • January 10, 2021
Термография – безопасный и эффективный способ ранней диагностики рака груди и кожи
(Эпизод из 2-й серии фильма «Правда о раке. Глобальный поиск», посвященный раку груди)
Проходите ли вы маммографии? Знаете ли вы об их ошибочно позитивных результатах и излишних вмешательствах, происходящих в следствие этого? Знаете ли вы, что 10 лет прохождения маммографии соответствуют облучению грудной клетки рентгеном примерно 400 раз и могут увеличить риск заболевания раком? Осознаёте ли вы, что маммография почти бесполезна при повышенной плотности волокон ткани грудной железы?
Слышали ли вы о термографии? Термография – это функциональная процедура, показывающая повышенную температуру в тканях и систему сосудов, и, следовательно, она способна обнаружить аномальные новообразования гораздо раньше, нежели рентгенографические способы вроде МРТ или маммографии. Я выступаю за применение термографии для женщин, нуждающихся в обследовании. Это процедура, не требующая облучения, стопроцентно деликатна и индивидуальна (мамография, определённо, к таким не относится), и термография, по моему мнению, – отличный способ диагностики. МРТ и ультразвук используются в качестве дополнительных процедур, когда это необходимо.
Доктор Сюзанна Хамфриз
Ниже помещены ссылки на сайты, способные дать больше информации о термографии:
http://www.breastthermography.com/
http://www.nzbta.org.nz/
http://btiscan.com/
Читать статью на сайте: https://medalternativa.info/entry/termografiya-diagnostik/
Рекомендуем:
Фильм «Правда о раке. Поиск методов лечения»: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию»: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
и множество других материалов, раскрывающих правду о раке на нашем сайте: https://medalternativa.info/
Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/
(Эпизод из 2-й серии фильма «Правда о раке. Глобальный поиск», посвященный раку груди)
Проходите ли вы маммографии? Знаете ли вы об их ошибочно позитивных результатах и излишних вмешательствах, происходящих в следствие этого? Знаете ли вы, что 10 лет прохождения маммографии соответствуют облучению грудной клетки рентгеном примерно 400 раз и могут увеличить риск заболевания раком? Осознаёте ли вы, что маммография почти бесполезна при повышенной плотности волокон ткани грудной железы?
Слышали ли вы о термографии? Термография – это функциональная процедура, показывающая повышенную температуру в тканях и систему сосудов, и, следовательно, она способна обнаружить аномальные новообразования гораздо раньше, нежели рентгенографические способы вроде МРТ или маммографии. Я выступаю за применение термографии для женщин, нуждающихся в обследовании. Это процедура, не требующая облучения, стопроцентно деликатна и индивидуальна (мамография, определённо, к таким не относится), и термография, по моему мнению, – отличный способ диагностики. МРТ и ультразвук используются в качестве дополнительных процедур, когда это необходимо.
Доктор Сюзанна Хамфриз
Ниже помещены ссылки на сайты, способные дать больше информации о термографии:
http://www.breastthermography.com/
http://www.nzbta.org.nz/
http://btiscan.com/
Читать статью на сайте: https://medalternativa.info/entry/termografiya-diagnostik/
Рекомендуем:
Фильм «Правда о раке. Поиск методов лечения»: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию»: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
и множество других материалов, раскрывающих правду о раке на нашем сайте: https://medalternativa.info/
Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/
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