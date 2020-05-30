Ποιές οι συνέπειες αν παραλάβουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα;

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O Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, σε μία από τις ωραιότερες ομιλίες του, αναλύει και εξηγεί τι πρέπει να προσέξουμε ως Χριστιανοί και τι λένε οι προφητείες των Αγίων μας για τα προαναφερθέντα και για την εποχή λίγο πριν την Β’ Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.