Nutriólogo Hugo Robin.- ¡Cómo proteger a tu cerebro de la contaminación de aluminio!

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Para tu facilidad, a continuación se enlistan los tiempos de los tópicos:

00:01 Bienvenida y unos avisos importantes

07:14 "Como proteger a tu cerebro de la contaminación de aluminio"

Preguntas y respuestas

51:20 ¿Puede llegar el silicio a ser tóxico?

58:50 ¿Qué tan importante es la pureza del agua y cómo lograrlo?

1:06:40 Herramientas que utilicé para eliminar el acné

1:10:28 ¿Qué se puede hacer ante el cáncer de mama?

1:18:18¿Recomiendo los enfóques alternativos?

1:21:38 ¿Cómo se puede controlar la presión ocular causada por hipertensión?

1:28:04 ¿Qué suplementos recomiendo durante el embarazo?

1:32:57 Comentarios finales

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Despertando Salud es una compañía cuyo principal objetivo es educar.

Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin

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