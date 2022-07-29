Nutriólogo Hugo Robin.- ¡Cómo proteger a tu cerebro de la contaminación de aluminio!

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Para tu facilidad, a continuación se enlistan los tiempos de los tópicos:
00:01 Bienvenida y unos avisos importantes
07:14 "Como proteger a tu cerebro de la contaminación de aluminio"
Preguntas y respuestas
51:20 ¿Puede llegar el silicio a ser tóxico?
58:50 ¿Qué tan importante es la pureza del agua y cómo lograrlo?
1:06:40 Herramientas que utilicé para eliminar el acné
1:10:28 ¿Qué se puede hacer ante el cáncer de mama?
1:18:18¿Recomiendo los enfóques alternativos?
1:21:38 ¿Cómo se puede controlar la presión ocular causada por hipertensión?
1:28:04 ¿Qué suplementos recomiendo durante el embarazo?
1:32:57 Comentarios finales
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Despertando Salud es una compañía cuyo principal objetivo es educar.
Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.
Sinceramente,
Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana
-Hugo Robin
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