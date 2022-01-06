Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Действие жижи, подборка". Источник: Москва-Третий Рим. Примечание ред. данного сайта — «...Почему мы уверены что это от вакцины люди падают? Да потому, что когда человек болеет и у него температура, его не допускают к соревнованиям. А здесь сразу внезапная смерть...». Врачи об прежней (!) обычной заболеваемости — «Кардиолог: внезапная сердечная смерть в спорте, это редкость». Важно напомнить, у спортсменов очень активный ПОТОК КРОВООБРАЩЕНИЯ, т.е. поэтому якобы «побочные» реакции «вакцинирования» могут проявляться быстрее.

Например, ГИДРОКСИД ГРАФЕНА (см. https://www.brighteon.com/f2d18b7c-6e47-485a-b6dc-d100bb142832 ) ускоренно режет сосуды, эпителий, внутренние органы. А токсичный «Спайк-белок» быстрее проявляет своё поражающее действие. Это, возможно, подобно тому, когда состав случайно укалывается практически в сосуд и концентрировано попадает сразу в кровь. Тогда люди падают просто в пункте овцинации (местах забоя). Есть повод подумать ещё не разобравшимся о том, что происходит.

«Поражающие факторы вакцинации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/295058-porazhayushchie-faktory-vakcinacii