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El Saqueo de Comida de Argentina y Brasil
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34 views • February 24, 2021
Video originalmente subido: Jun 23, 2020.
Esta sucediendo un éxodo masivo de granos de soya del cono sur hacia China, dejando a estos países totalmente vulnerables cuando el efecto de la escasez de comida se culmine en estos próximos años.
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