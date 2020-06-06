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Trudeau enrichit Gates et son GAVI et les Québécois refusent le projet de loi 61 de Legault
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6 views • June 06, 2020
En ce samedi, 6 juin 2020, les Québécois disent NON au projet de loi 61 du premier ministre caquiste, François Legault et son complice, Christian Dubé.
Puisque François Legault insiste pour faire voter son projet de loi d'ici le 12 juin 2020, vraisemblablement en faisant appel au baillon, les Québécois doivent interpeler le premier ministre est ses complices dans le web et dans la rue.
C'est pourquoi je parle de 3 actions, dans mon "live"...
--- --- ---
Montréal, le 6 juin à 13h00:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=14&;t=1311
---
Sherbrooke, le 6 juin à 13h00:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=14&;t=1310
---
Québec, dès le 8 juin, à 13h00:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=14&;t=1313
--- --- ---
On parle aussi de Justin Trudeau qui met le genou par terre au moment d'une manifestation anti-raciste:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1315
---
Aussi, les Collège des médecins du Québec qui rappelle ses médecins à l'ordre:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1316
---
Il y a aussi le nouveau logo de la Fondation de Stéphane Blais ainsi que sa nouvelle page Facebook:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1253
L'Ange Gabriel avec son épée qui s'apprête à tuer le serpent, c'est parlant.
---
Ainsi que les 5 précautions que TVA a publié, via Salut Bonjour concernant le "sexe sans contagion":
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1309
Enfin bref, un "live" rempli d'humour et d'information où on continue de connecter à son coeur, à se respecter et agir en consciences, en cohérence avec notre lumière et notre plus haute réalisation.
Au Québec et dans le monde, il y a un éveil à une force impossible à nier. Soyons le changement que nous voulons, dans nos vies!
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https://www.paypal.me/logixca
Merci de tout coeur à ceux qui m'aident car sans vous, je ne pourrais pas continuer.
Puisque François Legault insiste pour faire voter son projet de loi d'ici le 12 juin 2020, vraisemblablement en faisant appel au baillon, les Québécois doivent interpeler le premier ministre est ses complices dans le web et dans la rue.
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Montréal, le 6 juin à 13h00:
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Sherbrooke, le 6 juin à 13h00:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=14&;t=1310
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Québec, dès le 8 juin, à 13h00:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=14&;t=1313
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On parle aussi de Justin Trudeau qui met le genou par terre au moment d'une manifestation anti-raciste:
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Aussi, les Collège des médecins du Québec qui rappelle ses médecins à l'ordre:
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