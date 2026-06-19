Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro: The Beach Most Tourists Don’t Know About

Olá a todos! Como vocês estão?





Hoje vou mostrar a vocês minha visita à Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Vou compartilhar fotos e vídeos da minha estadia lá, explorando pontos turísticos e paisagens incríveis.





Viajo para mostrar lugares especiais e menos conhecidos — muitos deles desconhecidos até mesmo para quem mora fora do Brasil. Espero que gostem!





Este é um vídeo com gravações da minha visita a este lugar lindo e maravilhoso. Fiquem ligados, porque em breve trarei muito mais conteúdo sobre lugares incríveis que vocês provavelmente nunca viram, aqui no Brasil e ao redor do mundo!



