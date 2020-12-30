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Mikhail Kovalchuk - Το σχέδιο της Νέας Τάξης αποκαλύπτεται σε φόρουμ του Ρωσικού Υπουργείου Αμύνης (video in russian with greek subs)
ICXCNIKA ΈρχουΚύριεΙησούΧριστέ
ICXCNIKA ΈρχουΚύριεΙησούΧριστέ
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188 views • December 30, 2020
Απόσπασμα ομιλίας του Μιχαήλ Κοβαλτσούκ (Φυσικού, Πρόεδρου του Ρωσικού Εθνικού Ινστιτούτου Κουρτσάτοβ), στο Στρογγυλό Τραπέζι, που διοργάνωσε το Υπουργείο Αμύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα πλαίσια του φόρουμ ARMY 2020.

"Οι δύο αδελφοί Ντάλες, ο Άλαν (αρχηγός της CIA) και ο Τζων ( Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ επί Κυβέρνησης Αϊζενχάουερ), με την πλήρη κάλυψη και οικονομική στήριξη του Ροκφέλερ (...) δημιούργησαν τον οργανισμό που αυτή τη στιγμή ευθύνεται για όλα τα δεινά μας: τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν ίδρυσαν τον ΠΟΫ για να θεραπεύουν τους ανθρώπους, αλλά για να πάρουν υπό τον έλεγχό τους την κατάσταση της υγείας ολόκληρου του κόσμου και στη συνέχεια να την επηρεάζουνε μέσω εμβολιασμών και με ό,τι άλλο βάζει ο νους σας. Ο ΠΟΥ ιδρύθηκε με τα χρήματα του Ροκφέλερ και ο στενότερος συνεργάτης και φίλος του, ο Τσίσχολμ, έγινε ο πρώτος Πρόεδρος του ΠΟΥ. Ας δούμε ένα από τα τσιτάτα του:

''ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ,
ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ,
ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ.
Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ "ΑΛΗΘΕΙΑ" ΚΑΙ "ΨΕΜΜΑ"
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ,
Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ-
ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΩΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ".

Και αυτό υπάρχει σε Memorandum του 1948!
Ας δούμε όμως και το Memorandum της Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ του 1974:

"Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.
ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ ΩΣΤΕ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΩΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ".

Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε το περιοδικό "Playboy", που συνέβαλε τα μέγιστα στην εξάλειψη της ηθικής"
Keywords
new world orderglobalismenslavement of humanitymikhail kovalchuk
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