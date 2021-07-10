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Trois jeunes réagissent à la propagande vaccinale Covid
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11 views • July 10, 2021
7 juillet 2021 : https://youtu.be/VXV7RElq_1o
Muriel Hubin : https://www.youtube.com/channel/UC716GuMb3JIWi6eeIPhXGHQ
Très bonne vidéo qui laisse s’exprimer trois jeunes qui ne sont pas tombés dans le panneau de la propagande médiatique incessante. Absolument tout est dit, arguments solides et vérifiables par tous. Comme le dit parfaitement le jeune de 16 ans, l’altruisme ce n’est pas ne pas faire de mal aux autres mais leur faire du bien car l’action est bien plus complexe et demande plus d’efforts que l’inaction.
https://www.lelibrepenseur.org/trois-jeunes-reagissent-a-la-propagande-vaccinale/
https://t.me/Salim_Laibi_LLP/2399
Muriel Hubin : https://www.youtube.com/channel/UC716GuMb3JIWi6eeIPhXGHQ
Très bonne vidéo qui laisse s’exprimer trois jeunes qui ne sont pas tombés dans le panneau de la propagande médiatique incessante. Absolument tout est dit, arguments solides et vérifiables par tous. Comme le dit parfaitement le jeune de 16 ans, l’altruisme ce n’est pas ne pas faire de mal aux autres mais leur faire du bien car l’action est bien plus complexe et demande plus d’efforts que l’inaction.
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