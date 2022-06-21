Graphene "razor blades" found in the COVID bio-weapon (Dr. Andreas Noack)

Dr. Andreas Noack died after this interview after exposing the truth on graphene and vaccines. Graphene communicates with the electromagnetic waves!



Books: https://drive.google.com/drive/folders/1FTqueQ0A5vd4sRtKZkmAQg66Pn1gEL51?usp=sharing



Ὁ Δόκτωρ Ἀνδρέας Νόακ πέθανε ὃταν ἀπεκάλυψε ὃτι τὰ ἐμβόλια ἐμπεριέχουν ὑδροξείδιον τοῦ γραφενίου.

Ἦταν πραγματικὰ εἰδικὸς διότι ἔκανε τὸ διδακτορικὸ του πάνω στὸ γραφένιο καὶ ἐργαζόταν κιόλας πάνω σ’ αὐτὸ τὸ ὑλικὸ στὴ δική του ἐταιρεία!

Τί μᾶς ἀνέφερε λοιπόν πρὶν τὸν σκοτώσουν;

Τὸ ὑδροξείδιο τοῦ γραφενίου ὁμοιάζει πρὸς ἓνα ξυράφι ὁπότε ὃταν κινεῖται μέσα μας μᾶς ξεσκίζει. Οἱ ἀθλητὲς ἔχουν μεγαλύτερο πρόβλημα διότι τὸ αἷμα τους ῥέει μὲ μεγαλύτερη ταχύτητα ὁπότε οἱ θρομβώσεις δημιουργοῦνται εὐκολότερα!

Ἐὰν ἡ βελόνα κτυπήσῃ φλέβα, ἀντὶ γιὰ τὸν μῦν, τότε ἴσως πεθάνης ἐπὶ τόπου ἐὰν ἡ ποσότης τοῦ γραφενίου εἶναι μεγάλη!

Καταστρέφει τὶς φλέβες, τὰ ἐσωτερικὰ ὄργανα, τὴν καρδιά. Προκαλεῖ ἐγκεφαλικά, ἀνευρύσματα, καρκίνους.

Τὰ ἐπιθηλιακὰ κύτταρα εἶναι ἐξαιρετικά λεία, ἀλλὰ γίνονται τραχιὰ ὃταν κόβονται ἔτσι ὁπότε οὐσίες κολλοῦν ἐπάνω τους.

Δὲν εἶναι ἐφικτὸν οἱ τοξικολογικὲς ἐξετάσεις νὰ βροῦν τὸ γραφένιον μέσα σου!

Τὸ mRNA καὶ ἡ ἀκίδα πρωτεΐνη δὲν ὑφίστανται. Ἀναφέρονται σ’ αὐτὰ γιὰ νὰ μᾶς παρασύρουν μακριὰ ἀπὸ τὴν ὓπαρξιν τῶν νανοσωματιδίων!

Τὸ γραφένιον ἐπικοινωνεῖ μὲ τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ κύματα!