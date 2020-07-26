AGENDA DE GÉNERO QUE SE VIENE: "LEGALIZACIÓN DEL ABUSO SEXUAL CONTRA LOS MENORES y otros temas" - RADD / RIDD

En esta charla informativa sobre la "Ideología de Género", que nos brindala Dra. ELÍZABETH MÁRQUEZ - Abogada, especialista en Derecho de Familia-, abordaremos todo lo nefasto que encierra la AGENDA DE GÉNERO en curso, encubriendo como supuestos "avances" en materia de derechos humanos, lo que por naturaleza se corresponde con delitos penales, como lo es el caso de la "pedof..ia", o el asesinato de niños por nacer, denominado "interrupción del embarazo", vinculado todo ello a una compleja ingeniería social muy antigua, dirigida por una corriente conductista y relativista destinada a destruir el amor, la familia y la humanidad, lo cual es promovido por la élite mundial psicópata y genocida, valiéndose de gobernantes y funcionarios de cada nación, como piezas serviles de dicho plan eugenésico y satanista.Los datos estadísticos y los análisis lógicos, apoyados en una sana sensibilidad humana amparada por la ley espiritual básica y elemental de "AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO", nos ayudarán a reflexionar sobre todo lo que está oculto detrás del movimiento LGTB, la ESI, la Zoofilia, el Feminismo radicalizado, la Nueva Educación, la quita de la Patria Potestad de los padres en favor del Estado, y otras cuestiones relacionadas.RED DEMOCRACIA DIRECTA - Red DD - RADD - RIDDLos interesados en obtener más información o en ingresar a esta Red, pueden consultarnos a través de los siguientes contactos:Wathsapp:+549 116304 4769+549 342 4075676www.redargentinadd.blogspot.comFacebook:RADD - Red Argentina Democracia DirectaRIDD - Red Internacional Democracia DirectaRed Democracia Directa - SociocraciaInstagram: reddd.argBrighteon: Red Democracia DirectaArchivos en PDF de libre difusión:Síntesis Presentación: Red DD-RADD-RIDDConcepto RADD:Concepto RIDD:Ley Natural vs. Ley Civil o Positiva:Consejo Pluricultural de Pueblos Libres (Consejo Social Ejecutivo)Declaración de Autodefensa Humana:Libro: ANTES DEL DESPUÉS (contiene todos los archivos anteriores y más)