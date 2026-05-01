Una menzogna per dominarli tutti 01 Maggio 2026

Video originale https://youtu.be/WKtTYYJlvH4?si=U8SI5xisaJc9gzKl





Tutto è iniziato con la creazione di una menzogna. Una menzogna per dominarle tutte. Questo non è solo un film su ciò che vi è stato raccontato. È il fondamento stesso di ogni cosa. Per generazioni, un'unica idea ha plasmato il nostro modo di vedere il mondo, di comprendere noi stessi e di vivere. È stata ripetuta, rafforzata e accettata come verità. Pochi si fermano mai ad analizzarla. Questo film esplora cosa succede quando si inizia a mettere in discussione proprio ciò su cui si basa tutto il resto. Non attraverso la fede. Non attraverso la teoria. Ma attraverso l'osservazione, la ragione e l'esperienza diretta.

È tempo di riappropriarci della realtà.





Creato e narrato da Kristian @ neoHUMANeve traduzione & voce Dino Tinelli





Musica Betrayal Music - Subversion of the Sovereign https://youtu.be/AtLNnrKR1qE?si=NGLiKf3-vJfwKwRW





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Libri Dino Tinelli:

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Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana

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✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.