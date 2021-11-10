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CDL113 - Survivre au totalitarisme (TENIR IX) - Jean-Jacques Crevecoeur
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114 views • November 10, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 8 novembre 2021
Dernière mise à jour des fichiers : 10 novembre 2021
https://fulllifechannel.com/v/478?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Full Life Channel : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Description originale :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Cette conversation du lundi marque un tournant dans ma démarche et mon combat à vos côtés depuis plus de 21 mois (depuis début février 2020). En effet, grâce à la découverte des travaux du Professeur Mattias Desmet, je me suis rendu compte que nous ne sommes pas dans une dictature, mais dans les prémices d'un régime totalitaire. Et ça change tout. En effet, à partir du moment où nous disposons d'un bon diagnostic, nous pouvons enfin trouver les solutions adaptées pour endiguer ce rouleau compresseur qui déferle sur notre belle planète.
Ma conversation se déploie en quatre parties :
— quelles sont les caractéristiques du totalitarisme ?
— quelles ont été les conditions favorables qui ont permis de faire basculer la population dans cet endoctrinement sectaire et mensonger de la crise COVID19 ?
— quelles différences fondamentales existent entre la dictature et le totalitarisme ?
— quelles sont les trois actions que nous devons (et pouvons) mettre en place dès aujourd'hui pour empêcher, en tant que garde-fou, que ces malades mentaux ne plongent davantage dans l'horreur intégrale ?
Une conversation essentielle à écouter, à méditer et à partager sans modération !
Quelques références des interviews et des publications du Professeur Mattias Desmet, PhD :
— La première entrevue que j'ai écoutée (en anglais) : WHY DO SO MANY STILL BUY INTO THE NARRATIVE? : https://youtu.be/uLDpZ8daIVM (les sous-titres en Français fonctionnent très bien sur YouTube)
— Une entrevue accordée au magazine belge Kairos (sous-titrée en français) : https://www.kairospresse.be/interview-de-mattias-desmet-psychologue-clinicien-a-luniversite-de-ghent/
— L'audition devant la commission présidée par Reiner Fuellmich : The Psychology of Totalitarianism with prof Mattias Desmet : https://odysee.com/@VeryOpinionatedShow:5/lbry-Mattias-Desmet:7?r=BB4a1XXrvBxBF9jgFp2WFjSe6VkktCuE ou https://dieudo.fr/wiki/Mattias_Desmet#Transcription (avec sous-titres français)
— La transcription de la même audition de Mattias Desmet devant la commission présidée par Reiner Fuellmich : https://ratical.org/PandemicParallaxView/EyeOfTheStorm-ProfMattiasDesmet.html
— Article du 6 octobre : Totalitarianism In The World https://daveleechina.com/totalitarianism-in-the-world-professor-mattias-desmet/
— Article du 12 octobre : THE EMERGING TOTALITARIAN DYSTOPIA : https://williambowles.info/2021/10/13/the-emerging-totalitarian-dystopia-an-interview-with-professor-mattias-desmet/
— L'article relatant le recomptage des morts COVID en Italie : https://www.iltempo.it/attualita/2021/10/21/news/rapporto-iss-morti-covid-malattie-patologie-come-influenza-pandemia-disastro-mortalita-bechis-29134543/
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Dernière mise à jour des fichiers : 10 novembre 2021
https://fulllifechannel.com/v/478?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Full Life Channel : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
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CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Cette conversation du lundi marque un tournant dans ma démarche et mon combat à vos côtés depuis plus de 21 mois (depuis début février 2020). En effet, grâce à la découverte des travaux du Professeur Mattias Desmet, je me suis rendu compte que nous ne sommes pas dans une dictature, mais dans les prémices d'un régime totalitaire. Et ça change tout. En effet, à partir du moment où nous disposons d'un bon diagnostic, nous pouvons enfin trouver les solutions adaptées pour endiguer ce rouleau compresseur qui déferle sur notre belle planète.
Ma conversation se déploie en quatre parties :
— quelles sont les caractéristiques du totalitarisme ?
— quelles ont été les conditions favorables qui ont permis de faire basculer la population dans cet endoctrinement sectaire et mensonger de la crise COVID19 ?
— quelles différences fondamentales existent entre la dictature et le totalitarisme ?
— quelles sont les trois actions que nous devons (et pouvons) mettre en place dès aujourd'hui pour empêcher, en tant que garde-fou, que ces malades mentaux ne plongent davantage dans l'horreur intégrale ?
Une conversation essentielle à écouter, à méditer et à partager sans modération !
Quelques références des interviews et des publications du Professeur Mattias Desmet, PhD :
— La première entrevue que j'ai écoutée (en anglais) : WHY DO SO MANY STILL BUY INTO THE NARRATIVE? : https://youtu.be/uLDpZ8daIVM (les sous-titres en Français fonctionnent très bien sur YouTube)
— Une entrevue accordée au magazine belge Kairos (sous-titrée en français) : https://www.kairospresse.be/interview-de-mattias-desmet-psychologue-clinicien-a-luniversite-de-ghent/
— L'audition devant la commission présidée par Reiner Fuellmich : The Psychology of Totalitarianism with prof Mattias Desmet : https://odysee.com/@VeryOpinionatedShow:5/lbry-Mattias-Desmet:7?r=BB4a1XXrvBxBF9jgFp2WFjSe6VkktCuE ou https://dieudo.fr/wiki/Mattias_Desmet#Transcription (avec sous-titres français)
— La transcription de la même audition de Mattias Desmet devant la commission présidée par Reiner Fuellmich : https://ratical.org/PandemicParallaxView/EyeOfTheStorm-ProfMattiasDesmet.html
— Article du 6 octobre : Totalitarianism In The World https://daveleechina.com/totalitarianism-in-the-world-professor-mattias-desmet/
— Article du 12 octobre : THE EMERGING TOTALITARIAN DYSTOPIA : https://williambowles.info/2021/10/13/the-emerging-totalitarian-dystopia-an-interview-with-professor-mattias-desmet/
— L'article relatant le recomptage des morts COVID en Italie : https://www.iltempo.it/attualita/2021/10/21/news/rapporto-iss-morti-covid-malattie-patologie-come-influenza-pandemia-disastro-mortalita-bechis-29134543/
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
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— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
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