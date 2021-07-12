Вакцина-начертание меняет ДНК, образы антихриста и нечистых духов. Военный ВМФ США: ЦЕРН - портал для выхода бесов, в том числе НЛО.

Телеграм: https://t.me/luchneba В этом видео рассматриваю образы на карнавале Viareggio 2019 г. (https://www.youtube.com/watch?v=PjbsdKK0c8s , https://www.youtube.com/watch?v=cbSU68aUcRo ) - ДНК, семя Сатаны, звезда падшая с неба – всё указывает на то, что вакцина и есть начертание зверя. Также предлагаю вашему вниманию очень интересное аудиоинтервью из передачи Marfoogle TV (можете его послушать с 1:11:22 по ссылке https://youtu.be/1N3TSfmjgxc?t=4282, видео опубликовано 24 марта 2021 г.) Отставной Военно-Морского Флота США (US Navy) рассказывает, что основной целью войны в Ираке при президенте Джордже Буше было нахождение инструкций для построения ПОРТАЛА в другое измерение! “Причиной военных действий было то, ЧТО находилось под Вавилоном, то есть Багдадом - древним городом Вавилона, царством царя Нимрода.” Моё внимание также привлёк парад фараонов, который проходил в апреле 2021 г. в Египте и который транслировали по всем каналам (https://www.youtube.com/watch?v=h_S772S2CLo). На мой взгляд, это был ритуал приветствия и чествования ДУХОВ (то есть падших ангелов), которые "примут власть со зверем, как цари, на один час", как сказано в Откровении 17:2. Мой канал Neba Luch https://www.brighteon.com/channels/nebaluch Мои видео и документы «Новая гора для антихриста” документ по ссылке в формате doc https://cloud.mail.ru/public/SPeo/2New6QNQ8 в формате pdf https://cloud.mail.ru/public/Jczx/Lf1Dw74SV видео часть 1 https://www.brighteon.com/523ebb96-cceb-4dd3-9429-d0bcbdf98a49 видео часть 2 https://www.brighteon.com/8c6980f6-ad9a-4415-91cb-d6df44bb6852 18 Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; Евангелие от Луки 10 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/42/10/#18 12 И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней... 16 Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сём; а я не знал! 17 И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. Бытие 28:12, 16-17 https://studybible.ru/syn/1/28/#12 8 Хуш родил также Нимрода; сей начал быть силён на земле; 9 он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом. 10 Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар. Бытие 10 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/1/10/#9 4 В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди. Бытие 6 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/1/6/#12 14 И сказал Господь Бог змею... 15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Бытие 3 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/1/3/#15 43 А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. Даниил 2 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/27/2/#43 11 И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдёт в погибель. Откровение Иоанна 17 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/17/#11 3 ... день тот не придёт, доколе не придёт прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 4 противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. 2-е послание Фессалоникийцам 2 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/60/2/#4 16 Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? 17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы. 1-е послание Коринфянам 3 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/53/3/#17 16 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом». 2-е послание Коринфянам 6 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/54/6/#16 6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем... 8 и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, Второзаконие 6:6, 8 https://studybible.ru/syn/5/6/#8 9 И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих... Исход 13:9 https://studybible.ru/syn/2/13/ 12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, увидел семь золотых светильников 13 и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: Откровение Иоанна 1 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/1/#13 5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих; Откровение Иоанна 4 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/4/#5