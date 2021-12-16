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Das muss dir bewusst werden, um Dein Leben zu ändern...
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57 views • December 16, 2021
Die meisten Menschen wurden schon von klein auf dazu erzogen einem vorgezeichneten Weg zu folgen. Sie durchlaufen das Bildungssystem und starten ihre Karriere in einem Qualitäts-Premium Unternehmen, wenn es gut läuft. Mit der Zeit beginnen sie sich die Frage zu stellen, ob das denn schon alles im Leben gewesen ist...
Doch diese innere Stimme, die sich nach einem selbstbestimmten Leben sehnt wird über die Jahre immer leiser. So kommt es dann, dass vielen Menschen erst auf dem Totenbett realisieren, dass sie ihr Leben buchstäblich weggeworfen haben.
Hast auch du das Gefühl, dass du ein Leben auf Schienen lebst?
Fragst du dich auch manchmal ob das Leben nicht mehr für dich bereit hält?
In meinem neuen Video möchte ich dir einen tiefen Einblick in dein Inneres geben und dir bewusst machen, was dich wirklich zurückhält.
Fühl in dich hinein und lass das Video auf dich wirken...Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder.
Geschenke für dich
Die Kugelübung:
https://www.magickmale.de/online-programme/kugeluebung/
Persönliches Gespräch:
https://go.oncehub.com/magickmaleconsulting
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YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6CXVrpqF0325-544MJvVNg/featured
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Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/ma
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