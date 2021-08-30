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Comment Eliminer l'Oxyde de Graphène et se Remettre du Vaccin (Fr)
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73 views • August 30, 2021
Que faire si on s'est déjà fait vacciner (ou 'graphèner')?
Voici quelques solutions simples pour soutenir votre système immunitaire, augmenter votre niveau de glutathionne, aider votre corps à neutraliser et se débarrasser progressivement de l’oxyde de graphène des vaccins.
A voir absolument pour les gens vaccinés. Cependant, les non-vaccinés pourront aussi bénéficier de ces conseils puisque la plupart d’entre nous sommes exposés à l’oxyde de graphène qui se retrouve de plus en plus dans notre environnement.
* Source: La Quinta Columna - https://www.laquintacolumna.net/
* Comment se remettre du vaccin (résumé à partager): https://vaxx.free2shine.net/se-remettre-du-vaccin/
* N'oubliez mettre un petit pouce et de partager si vous avez aimé.
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* Fair use notice:
This video may contain copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. Such material has been made available for the purposes of education and understanding of current issues.
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