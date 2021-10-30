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** BIDEN ADMIN TO PAY REPARATIONS TO ILLEGAL ALIENS ** - Tucker – 28/Oct/2021
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128 views • October 30, 2021
- Tucker Carlson Tonight – 28/Oct/2021
**BIDEN ADMIN IS EVERY BIT AS CRAZY AS YOU THINK!
** BIDEN ADMIN TO PAY REPARATIONS TO ILLEGAL ALIENS
** WSJ: “the Biden administration is in talks to offer immigrant families that were separated during the Trump administration around $450,000 a person in compensation...”
** FAMILIES OF THOSE WHO DIE IN WARS GET LESS THAT ONE FOURTH OF THAT AMOUNT OF MONEY.
** BIDEN ADMIN IS TOO INSULTING & TOO DESTRUCTIVE
** NEW WAVES OF MIGRANTS COMING AS FAST AS THEY CAN
** THE BIDEN ADMIN IS ACTIVELY ENCOURAGING ILLEGALS TO INVADE THE U.S.
** DEMS WANT TO GIVE MILLIONS OF IMMIGRANTS AMNESTY
** BDEN WANTS TO HALT ILLEGAL ALIEN ICE ARRESTS
** BIDEN: I DON’T COUNT DRUNK DRIVING AS A FELONY
** BIDEN PURPOSELY MAKING THIS NATION MORE DANGEROUS
** BIDEN: “LET THEM IN!”
** HOW CAN TEXAS HELP TO SAVE THE REST OF THE NATION FROM THE TREASONOUS BIDEN ADMINISTRATION
** ‘MOTHER OF ALL CARAVANS” IS ON THE WAY
** RANCER CLAIMS THAT U.S. FOREST SERVICE EMPLOYEES HAVE SAID BORDER IS TOO DANGEROUS TO VISIT
** BIDEN ADMIN HAS NO INTEREST IN FIXING THE BORDER
** TEXAS GOV. GREG ABBOTT DISCUSSES WHAT CAN BE DONE TO SECURE THE BORDER
**BIDEN ADMIN IS EVERY BIT AS CRAZY AS YOU THINK!
** BIDEN ADMIN TO PAY REPARATIONS TO ILLEGAL ALIENS
** WSJ: “the Biden administration is in talks to offer immigrant families that were separated during the Trump administration around $450,000 a person in compensation...”
** FAMILIES OF THOSE WHO DIE IN WARS GET LESS THAT ONE FOURTH OF THAT AMOUNT OF MONEY.
** BIDEN ADMIN IS TOO INSULTING & TOO DESTRUCTIVE
** NEW WAVES OF MIGRANTS COMING AS FAST AS THEY CAN
** THE BIDEN ADMIN IS ACTIVELY ENCOURAGING ILLEGALS TO INVADE THE U.S.
** DEMS WANT TO GIVE MILLIONS OF IMMIGRANTS AMNESTY
** BDEN WANTS TO HALT ILLEGAL ALIEN ICE ARRESTS
** BIDEN: I DON’T COUNT DRUNK DRIVING AS A FELONY
** BIDEN PURPOSELY MAKING THIS NATION MORE DANGEROUS
** BIDEN: “LET THEM IN!”
** HOW CAN TEXAS HELP TO SAVE THE REST OF THE NATION FROM THE TREASONOUS BIDEN ADMINISTRATION
** ‘MOTHER OF ALL CARAVANS” IS ON THE WAY
** RANCER CLAIMS THAT U.S. FOREST SERVICE EMPLOYEES HAVE SAID BORDER IS TOO DANGEROUS TO VISIT
** BIDEN ADMIN HAS NO INTEREST IN FIXING THE BORDER
** TEXAS GOV. GREG ABBOTT DISCUSSES WHAT CAN BE DONE TO SECURE THE BORDER
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