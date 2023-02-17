ΟΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΙ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Παράλληλα με τον τρομακτικό σεισμό στην Συρία και Τουρκία όπου οι μετασεισμοί ήταν παραφύσει μεγάλοι σε σχέση με ό,τι κανονικά συμβαίνει ενώ πολλές κατασκευαστικές εταιρίες που έχτιζαν κτίρια χαρτόκουτα ήταν απευθείας συνδεδεμένες με το κράτος κάτι που ίσως φανερώνει μια περαιτέρω οργανωτικότητα, παρακολουθήσαμε μετά το Κινεζικό μπαλόνι πάνω από τις ΗΠΑ που αναφέρεται ως κατασκοπευτικό, μια σειρά καταρρίψεων αγνώστων εναερίων αντικειμένων στη Βόρεια Αμερική τα οποία καλύπτονται από ένα πέπλο μυστηρίου αφήνοντας σαφείς υπόνοιες για εξωγήινους αν και επίσημα το αρνούνται. Έτσι βάζουν ξανά στη συνείδηση των ανθρώπων μια ενδεχόμενη νέα απειλή που αν το αφεντικό κρίνει σκόπιμο μπορεί να την επιστρατεύσει περισσότερο έμπρακτα τον επόμενο καιρό έχοντας την ίδια στιγμή οικειοποιήσει την ανθρωπότητα με το καθεστώς της παρακολούθησης που θέλει να επιβάλει ενώ πολώνει ακόμα περισσότερο το κλίμα μεταξύ ανατολής και δύσης την ίδια στιγμή που στην Ουκρανία τα πυρηνικά όλο και έρχονται στο προσκήνιο.





Βέβαια η προώθηση κάθε διαστροφής σε συνδυασμό με εμφανείς σατανιστικές τελετές δεν φρενάρει αλλά έχει γίνει κανονικότητα και γενικώς σε κάθε επίπεδο διαβάλλουν τις σχέσεις των δύο φύλων με σαφή στόχευση μεταξύ άλλων να στραφούν οι άνθρωποι σε ο,τιδήποτε άλλο πέραν της φυσιολογικής αναπαραγωγής και εν τέλει στον αφανισμό της λευκής φυλής πρωτίστως. Κάτι τέτοιο άλλωστε ως γνωστόν είναι σε εξέλιξη μέσω και των ενέσεων τα προβλήματα οι οποίες προκαλούν συνεχίζουν να καλύπτονται με λογιών λογιών δικαιολογίες πολύ συχνά ρίχνοντας τις ευθύνες στους ίδιους τους ανθρώπους και τις κακές συνήθειες που ανέπτυξαν εξαιτίας την ψευτοπανδημίας.





Σε έναν πλανήτη που οι άνθρωποι βρίσκονται σε διαδικασία αντικατάστασης από τα ρομποτς με όσους απομείνουν να είναι συνδεδεμένοι στο αντανθρωπικό διαδίκτυο των σωμάτων έχοντας συνηθίσει να αλλάζουν το γονιδίωμα τους ακόμα και αντί του μποτοξ. Άλλωστε από τα προηγούμενα χρόνια εξείραν το γραφένιο για τη χρησιμότητα του και τις δυνατότητες που προσφέρει για να στέλνει πληροφορίες μέσα από το σώμα αλλά και να συνδέεται κατάλληλα με το δίκτυο 5G και το διαδίκτυο των πραγμάτων ενώ μαθαίνουμε πως τα εμφυτευμένα μικροτσίπς γίνονται όλο και πιο διάσημα λόγω του ότι οι άνθρωποι διευκολύνονται. Και αν αποδέχονται ή και πολλές φορές οικειοθελώς επιλέγουν να παρακολουθούνται όλο και περισσότερα ψηφιοποιημένα δεδομένα θα επεξεργάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη και ανόητα προγράμματα όπως το chat-gpt που σε όποιο ερώτημα αφορά την ατζέντα απαντά με τις ίδιες ακριβώς εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στα μέσα εξαπάτησης ή το αντίστοιχο της microsoft που όπως θα δεις φαίνεται πως πάσχει από υπαρξιακά προβλήματα!





Kι όπως τα πεπραγμένα και οι στόχοι του πατέρα του ψεύδους έρχονται στο φώς ομοίως κι εμείς μέσα μας ας ρίξουμε φως σε ό,τι παρέμενε κρυμμένο επειδή μας εμφυτεύτηκε σε εποχές που δεν είχαμε τη συνείδηση να το εντοπίσουμε και εν τέλει μας αποκόβει από τον Θεό. Γιατί η δύναμη του έγκειτο ακριβώς στο ότι δεν είχε φτάσει στην επιφάνεια για να έχουμε τον έλεγχο να αναγνωρίσουμε πως κι αυτό ήταν ένα από τα αναντικατάστατα βήματα που μας οδήγησαν εδώ που είμαστε και ας το κοιτάξουμε με ένα βλέμμα ευγνωμοσύνης γιατί ο πόνος που μας επέφερε ηταν και το κίνητρο να προσπαθήσουμε περισσότερο να βρούμε και να οδεύσουμε το δρόμο της Αλήθειας.









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